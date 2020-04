La tardía respuesta de Boris Johnson al coronavirus causa controversia en Reino Unido

“El 26, 27 de enero fue un tiempo donde el gobierno estaba increíblemente distraído por la salida de (Reino Unido) de la Unión Europea (…) el gobierno debió haberle dado más atención a lo que estaba surgiendo”, agregó.

“Debió haber escuchado no solo a sus propios científicos, sino también periódicos y publicaciones en todo el mundo que estaban señalando lo que estaba pasando en China”.

Aquel ajetreado viernes 24 de enero, un portavoz de Downing Street aseguró con seguridad que la nación europea estaba “bien preparada” para hacer frente a “cualquier nueva enfermedad”, una actitud que Johnson y su gabinete adoptaron hasta que el asunto pareció salirse de las manos.

Luego de faltar a cuatro reuniones Cobra posteriores, el líder británico asistió finalmente a su primer comité sobre el coronavirus el 2 de marzo, cuando Reino Unido registraba ya decenas de casos confirmados y el virus parecía estar propagándose a lo largo y ancho del país.

Pero sus oponentes afirman que ya era demasiado tarde.

“Creo que, desde los primeros días de febrero, si no a finales de enero, era obvio que esta infección iba a ser muy grave e iba a afectar más que solo a Asia", dijo recientemente a la BBC Jeremy Farrar, asesor del gobierno británico, especialista en enfermedades infecciosas.

"Creo que estaba muy claro que este iba a ser un evento sin precedentes".

