Coronavirus: la polémica en Estados Unidos después de que el vicegobernador de Texas hablara de arriesgar las vidas de los mayores para salvar la economía

Salvar vidas versus salvar la economía.

Para el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, no hay dilema, hay que salvar la economía y levantar las restricciones impuestas para frenar la epidemia de covid-19.

¿Y qué pasa con los que morirán, especialmente las personas mayores? "Los que tenemos 70 años o más, nos cuidaremos nosotros mismos. Pero no sacrifiquemos al país", es la respuesta de Patrick.

El político, que cumple 70 años la semana que viene y está en el considerado grupo de mayor riesgo en esta epidemia, aseguró estar dispuesto a morir para reactivar la economía.

Y, en medio del aumento de los casos en Estados Unidos -el tercer país del mundo con más diagnosticados, después de China e Italia-, sugirió que otros como él también lo estarían.

Además, Patrick hizo su controvertida declaración con el presidente, Donald Trump, insistiendo también en que "el remedio no puede ser peor que la enfermedad".

El presidente considera que el colapso de la economía que las medidas impuestas para frenar la pandemia pueden provocar costará más vidas que la epidemia en sí.

Trump ha llegado a decir que para Semana Santa el país va a estar de vuelta en plena actividad, algo que los expertos en salud pública han puesto en cuestión y que luego él mismo matizó reconociendo que dependerá de los datos.

Patrick hizo su controvertida declaración en el programa de Tucker Carlson, en el canal de noticias de corte conservador Fox News.

Carlson, en el marco de la discusión sobre cuánto tiempo se podía pedir a los estadounidenses que se quedaran en sus casas, compartió una "profunda" reflexión que le había enviado por escrito el vicegobernador.

"No pretendo hablar por todos los que tienen 70 años o más... pero creo que hay muchos abuelos que coincidirían conmigo en que quiero que mis nietos vivan en el Estados Unidos en el que yo viví (...) Quiero que tengan una oportunidad de [alcanzar] el sueño estadounidense", decía el mensaje que el periodista compartió.

"Pero ahora mismo -continuaba-, este virus (...) está matando a nuestro país de otra manera (...) Puede provocar un colapso total de la economía y potencialmente un colapso de nuestra sociedad".

El vicegobernador participó en el programa para ahondar en esa idea y aseguró que no vive "con miedo al covid-19, pero sí a lo que le está ocurriendo al país".

"Nadie me ha contactado y preguntado: 'como adulto mayor, ¿está dispuesto a arriesgar su supervivencia a cambio de mantener el Estados Unidos que Estados Unidos ama para sus hijos y sus nietos?'. Y si ese es el intercambio, yo estoy dispuesto", afirmó.

"Eso no me hace noble o valiente. Simplemente pienso que hay muchos abuelos en este país como yo", insistió.

Los estudios científicos sobre el nuevo coronavirus muestran que personas de todas las edades pueden contagiarse, pero es especialmente peligroso para personas mayores o aquellas con patologías previas.

No obstante, la OMS advirtió recientemente que los jóvenes no son "invencibles" y deben también evitar "socializar" con adultos de mayor edad o vulnerables.

Los jóvenes pueden ser "la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona", alertó el organismo.

En el programa, Patrick defendió la línea del presidente, de su mismo partido, e hizo mención a las palabras de éste en días recientes sobre la idea de que "la cura no puede ser peor que la enfermedad".

El presidente aseguró que, a final del periodo de 15 días en el que el gobierno recomienda limitar todo contacto social, se replanteará su estrategia, el próximo 30 de marzo.

Trump llegó a señalar estos días que le gustaría que el país volviera a "abrir" para Pascua, si bien en días posteriores, el mandatario matizó su mensaje, al señalar que la decisión de la Casa Blanca se tomará "en función de hechos concretos y datos".

La intervención de Patrick fue compartida por el propio político republicano en redes sociales, donde provocó una oleada de críticas que llevaron a que el hashtag "No voy a morir por Wall Street" se convirtiera en tendencia.

"Soy abuela. Mis nietos no quieren que muera para ayudar a que se recupere Wall Street", afirmó una escritora llamada Catherine, que mostraba abiertamente en su perfil que en las elecciones de noviembre votaría por la oposición demócrata.

La mayoría de comentarios en respuesta a la publicación del vicegobernador en Twitter criticaban su postura o reaccionaban con GIFs, si bien también se pronunciaron personas en su defensa.

"¡Gran trabajo! Gracias por dar a los texanos la esperanza de que al menos algunos de nuestros políticos se da cuenta de que nuestros hijos no deberían crecer durante una segunda Gran Depresión", señaló Matt Rinaldi, antiguo representante del estado.

En Texas -que es, junto a Florida, uno de los estados más grandes donde el gobernador se niega a decretar una cuarentena-, las palabras del vicegobernador se toparon con el silencio o las críticas de otros políticos, informó The New York Times.

"No me puedo imaginar de dónde ha sacado eso", dijo la alcaldesa republicana de Fort Worth, Betsy Price, que emitió la orden de "quedarse en casa" el martes, según recogió el diario.

El medio también se hizo eco de otras voces de ciudadanos en el estado que coincidieron con el vicegobernador en su deseo de volver a ver al país "funcionando" pero no en sus declaraciones, que tildaron de extremas.

Las palabras de Patrick también tuvieron repercusiones en Nueva York, la zona más golpeada por el patógeno en Estados Unidos, con más de 30.000 contagiados hasta este miércoles.

"Mi madre no es sacrificable. Tu madre no es sacrificable", manifestó el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, el martes por la mañana en Twitter, sin referirse explícitamente al vicegobernador.

"Nadie debería estar hablando de darwinismo social por el bien del mercado de valores".

My mother is not expendable. Your mother is not expendable.



We will not put a dollar figure on human life.



We can have a public health strategy that is consistent with an economic one.



No one should be talking about social darwinism for the sake of the stock market.