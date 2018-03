Corte oirá argumentos por decretos migratorios

Lee también

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, fijó una audiencia para hoy a fin de que las partes presenten argumentos en el litigio contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que suspendió el programa de refugiados y prohibió el ingreso de migrantes.En la audiencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los dos estados que apelaron judicialmente la medida, Washington y Minnesota, presentarán sus argumentos vía telefónica.El Gobierno de Trump volvió a defender ayer la orden ejecutiva como una atribución presidencial. “La orden ejecutiva es un ejercicio legal de la autoridad presidencial con respecto a la entrada de extranjeros y la admisión de refugiados en Estados Unidos”, dijo el Departamento de Justicia, en una presentación judicial en respuesta a la sentencia que suspendió temporalmente las restricciones el viernes.El Departamento de Justicia también argumentó que los dos estados que cuestionaron la orden de Trump ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito no tienen competencia para cuestionar la ley de inmigración, al considerar que es un asunto del gobierno federal.Trump defendió que su deber es “proteger” a los estadounidenses y que hacen falta “programas fuertes” para controlar quién entra al país, mientras sigue suspendido su veto contra los refugiados de todo el mundo y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Trump se comprometió a permitir el ingreso a Estados Unidos de aquellas personas “que deseen amar a nuestro país”, en declaraciones con las que buscó defender sus restricciones de inmigración y otorgamiento de refugio.En tanto, dos ex secretarios de Estado de Estados Unidos, John Kerry y Madeleine Albright, y varios ex altos funcionarios de seguridad nacional advirtieron contra el veto migratorio del presidente.En un documento presentado de madrugada ante esa corte, Kerry, Albright y varios ex altos funcionarios de seguridad del Gobierno del expresidente Barack Obama, entre ellos Leon Panetta, exjefe de la CIA y del Pentágono, sostienen que el veto de Trump puede “poner en peligro a las tropas de Estados Unidos”.