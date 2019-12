"¿Creen que Guatemala, Honduras, El Salvador nos envían a los mejores?", "Les damos $5": Las últimas palabras de Trump sobre Centroamérica

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a El Salvador, Honduras y Guatemala en un discurso que dio frente a sus simpatizantes en Michigan este miércoles. El mandatario se jactó de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, en inglés) que ha firmado Centroamérica para aceptar ser refugio de los migrantes que son enviados por su administración.

Además, dijo que los tres países solo estuvieron de acuerdo en recibir a sus migrantes retornados después de que él decidió cortar la ayuda económica. "Les damos cinco dólares", dijo Trump ante una multitud congregada en un mitin en Battle Creek el miércoles por la noche, minutos después de que se la Cámara de Representantes del Congreso aprobara someterlo a un juicio político.

"Y tenemos acuerdos ahora con Guatemala, Honduras, El Salvador. Saben, no solían aceptarlos de regreso (a los retornados). Si teníamos a un asesino, y decíamos 'Sáquenlo de aquí', porque no los queremos en nuestras prisiones y cuidarlos por 50 ó 60 años, ellos no los aceptaban. Los aviones daban vueltas y vueltas. '¡No aterricen, no aterricen!'", dijo el presidente Trump frente a un público que lo aplaudía.

Y continuó: "Dejamos de darlos toda la ayuda financiera. Les estábamos dando US$500 millones (...) y yo dije, ahora vamos a darles $5, no les damos nada. De pronto dijeron 'Nos encantaría aceptar (a los deportados)".

"Ustedes creen que Guatemala, Honduras, El Salvador, creen que nos envían a los mejores? Yo no lo creo", acotó el mandatario, quien será sometido a un juicio político en el Senado en enero próximo.

Las tres naciones centroamericanas han firmado los últimos meses acuerdos de asilo, a los que Trump se refirió en el pasado como de "tercer país seguro". Bajo estos pactos migratorios, Guatemala ya está recibiendo a inmigrantes. Honduras y El Salvador pondrán en marcha el mismo programa el próximo años.

Trump ya había dicho en el pasado que él pudo lograr que Centroamerica hiciera el trabajo del Congreso para detener el flujo migratorio. En declaraciones dadas en reuniones de alto nivel, el presidente se había expresado de forma distinta a como lo hizo frente a sus votantes el miércoles.

"Guatemala, Honduras y El Salvador han firmado históricos Acuerdos de Cooperación de Asilo y están trabajando para terminar con el flagelo del tráfico de personas. Para acelerar este proceso, Estados Unidos estará aprobando pronto asistencia focalizada en áreas de aplicación de la ley y seguridad", dijo Trump en su cuenta de Twitter en octubre pasado, luego de reanudar la cooperación económica a Centroamérica.

Más deportados

La cifra de salvadoreños deportados entre enero y noviembre del año en curso, principalmente de Estados Unidos y México, se elevó más de un 39 %, según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad consultadas por Efe este jueves.

Los datos de la Dirección de Información y Análisis (DIA) indican que en estos once meses fueron deportados 34.386 salvadoreños frente a las 24.656 personas retornadas en el mismo lapso de 2018.

Estados Unidos, país con el que el Gobierno salvadoreño ha firmado una serie de acuerdos para reducir la migración irregular, deportó entre enero y noviembre pasados a 17.922 personas, mientras que México repatrió a 13.802 migrantes.