Crisis Venezuela: Trump dice estar dispuesto a reunirse con Maduro sólo para discutir una "salida pacífica del poder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "tal vez pensaría" sostener una futura reunión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, si bien dijo estar "firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela".

"A Maduro le gustaría tener una reunión. Y yo nunca me opongo a mantener reuniones, sabes, raramente me opongo a las reuniones", dijo Trump en una entrevista con el portal Axios.

En la mañana del lunes, tras la polémica causada por sus palabras, Trump matizó en su cuenta de Twitter, donde afirmó que solo se reuniría con Maduro para buscar su "salida pacífica del poder".

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!