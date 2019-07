Crisis migratoria en la frontera enciende alarmas por fuerza del tráfico humano entre México y Nueva York

Hace 23 años, cuando "Rosa María" fue traída desde Tenancingo, en México, a Estados Unidos, con la ayuda de un “novio” que le prometió que alcanzarían con “trabajo duro” el Sueño Americano, terminó siendo una de las víctimas del tráfico humano, de la conocida como ruta Tlaxcala-Nueva York, que tiene como punto final el vecindario de Corona, en Queens.

“Durante tres meses me convenció que teníamos que vivir aquí, para sacar adelante a nuestras familias. En una semana, se convirtió en mi padrote, con la ayuda de su hermana que ya vivía aquí. Lo demás fue horrible. Aquí pasé 8 años atrapada, amenazada con que si huía mataban a mi familia, que como no tenía papeles, iría presa y sería peor”, contó Rosa, una sobreviviente del tráfico sexual que hoy trabaja como manicurista.

“No me interesa estar dando detalles de lo que fue ese tiempo. ¡Imagínate!, lo único que quisiera compartir es que cuando yo entré a este infierno, yo no tenía ni internet y ni soñaba con un celular, y si salí fue porque mi traficante y todos los de la red terminaron en la cárcel. Pero quisiera llevar un mensaje de que la tecnología más bien facilita a los padrotes (traficantes), a traer personas muy jóvenes. Esto no ha parado. Muchas, ya no vienen a Nueva York engañadas”, explicó.

La mexicana opina que para los traficantes sexuales, este país es una zona de gran riesgo, porque ellos saben que “tarde o temprano”, le verán la cara a la justicia. Sin embargo, asegura, se juegan todo, porque es más rentable y pueden aterrorizar más a sus esclavas sexuales, en un país en donde les cuesta comunicarse y no conocen a nadie para buscar ayuda.

Crisis migratoria aumenta el tráfico humano

Y precisamente en momento en que se vive una crisis migratoria en la frontera sur de este país, con el cruce irregular de miles de personas, incluyendo familias con mujeres, para los traficantes se les estaría haciendo más fácil la captación de jovencitas, que terminen en burdeles clandestinos en la Gran Manzana.

Así lo han alertado organizaciones como la Coalición Trasnacional Contra el Tráfico de Mujeres (CATW), que afirman que la captación de mujeres se está incrementando en América Latina.

Laura Ramírez, coordinadora de CATW, tiene reportes que indican que, “al ritmo de la crisis en Latinoamérica, especialmente en países en donde se registran crisis humanitarias como Venezuela y algunas naciones en Centroamérica, la poderosa industria del tráfico humano se ha modernizado con el soporte de nuevas tecnologías, en combinación con grupos irregulares como las guerrillas y los carteles del narcotráfico”.

La activista subraya que como coalición tienen reportes de que la mayoría de las mujeres latinas que están en prostitución en vecindarios como Jackson Heights y Corona, no ejercen ese oficio porque quieren, sino porque son víctimas del tráfico.

“Nosotros nos atrevemos a asegurar que el tráfico humano sigue ascendiendo como la organización criminal trasnacional más poderosa, porque las armas y las drogas, las comercializas una vez, pero a las mujeres varias veces. Tenemos reportes de sobrevivientes que han dicho que han prestado servicio más de 30 veces en un día, sin descanso. Es una terrible forma de esclavitud”, argumentó Ramírez.

Alerta sobre proyecto de ley en Nueva York

Pero además de las crisis migratoria, otro factor que está causando preocupación entre los activistas, es el anteproyecto de ley que despenalizaría el trabajo sexual en Nueva York, y cuya discusión se reiniciaría en enero del 2020. CATW, en alianza con organizaciones como AF3RM, un centro feminista internacional con varias sedes en esta nación, en conexión con varios países latinoamericanos, están afinando sus estrategias para iniciar la batalla contra la polarizante propuesta, ya que aseguran empeorará el tráfico sexual.

Claudia Lara, coordinadora de AF3IRM NY, afirmó que su trabajo como activista se basa en la experiencia de mujeres inmigrantes, especialmente hispanas. Ella cree que hay suficiente documentación acerca de la experiencia de países y el “efecto perverso para la mujer”, en donde se ha legalizado la prostitución.

“Si en este momento, en donde las nuevas tecnologías y la crisis de muchos países están facilitando el trabajo de los traficantes, pensamos que si se despenaliza el comercio sexual, le estaremos abriendo las puertas a los proxenetas en Nueva York”, enfatizó Lara, agregando que aunque exista una "desesperación por pobreza, hay que educar a las más jóvenes y motivarlas a buscar otras opciones. Nosotros recibimos información de toda la región. Vamos a imaginarnos el mensaje que enviaría al mundo entero que desde una ciudad tan visible como Nueva York, se diga que la prostitución es legal".

La activista insiste que cuando se encienda nuevamente el próximo año el debate sobre la legalización del trabajo sexual en la Asamblea estatal, tratarán de proponer ideas para una nueva legislación basada en el modelo sueco, en donde “apoyamos que las mujeres que están en prostitución sean descriminalizadas, pero que se castigue con multas y prisión a quienes paguen por sexo, lo cual reduce el tráfico, porque por lógica desciende la demanda de sexo servicios”.

El anteproyecto de ley, defendido por las senadoras estatales Julia Salazar y Jessica Ramos, se ha fundamentado en que se despenalice el intercambio sexual consentido, a fin de proteger los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, limpiar sus récords criminales como una forma de abrir paso a la reinserción social y que los preservativos no sean utilizados como evidencia de trabajo sexual.

De igual forma la propuesta, que podría ser uno de los debates más encendidos en Albany en el 2020, apunta a que se deje de criminalizar principalmente a tres grupos: afroamericanos, hispanos y miembros de la comunidad trans.

Apoyan eliminar los récords criminales

Mateo Guerrero, líder organizador de Make the Road Nueva York (MRNY), reitera que apoyan tres propuestas para modificar el Código Penal que plantean despenalizar la denominada "vagancia con el propósito de prostitución, que prácticamente impone sanciones a los trabajadores sexuales, por caminar con ciertos atuendos por algunas calles de la ciudad, especialmente en Queens".

El activista explicó que están en total sintonía con la posibilidad que los "sobrevivientes" del tráfico humano se les elimine el récord criminal, porque en muchas ocasiones han sido obligados por sus traficantes a cometer delitos como distribución de sustancias prohibidas, o robos, por citar solo dos ejemplos.

"Apoyamos un paquete comprensivo que no criminaliza a los usuarios del sexo servicio, porque la experiencia es que cuando esta industria se aísla, las mujeres empiezan a ser blanco de más abusos. El modelo sueco y nórdico que muchos defienden, termina explotando más a las personas. En este caso, los términos de la propuesta que ", concluyó.

“Giovanna” una inmigrante hondureña dijo a El Diario que “ha sido detenida en tres oportunidades, por el solo hecho de caminar en Jackson Heights y portar condones, al ser requisada por la Policía. Pienso que si no existe un cambio en las leyes, jamás podré legalizar mi situación y siempre estaré en este mismo círculo”.

Comercio sexual por las redes sociales

“Rita” es una trabajadora sexual venezolana que vive en Manhattan desde hace 5 años. Desde que llegó a Nueva York sabía lo que venía hacer.

“A mi nadie me traficó. Yo trabajo con una de las tantas redes sociales que hay. Obviamente hice mis conexiones antes de venir. Yo presto un servicio en donde me protejo a mi y al cliente. Te digo, si legalizan o no la prostitución, pienso que por mi forma de trabajo eso no me afecta. Yo no ando en las calles. Todos los días vives situaciones muy incómodas, pero a mi nadie me obliga a trabajar en esto”, confesó.

De acuerdo con la Fundación Scelles, una organización internacional que lucha contra el tráfico humano, en su reciente informe “Nuevos desafíos, nuevas respuestas”, que analiza el panorama de la prostitución en 35 países, se indica que la mayoría de los sistemas de mensajería y redes sociales, “como WhatsApp, Tinder, Facebook, Instagram o Snapchat, se usan para el comercio sexual".

Laura Ramírez, de CATW considera que las tecnologías han empeoderado a los traficantes y les facilitan un trabajo de captación que antes podía durar meses. Ahora, solo un día.

“Por ello es muy importante, que se eleven las voces para decirle a las mujeres jóvenes de nuestros países que ser dueñas de su cuerpo, no significa que deben someterse a la violencia que significa prostituirse”, detalló quien defiende el criterio que legalizar el trabajo sexual como "un todo", es crear automáticamente más víctimas.

"Dimensiones espantosas" del tráfico humano

La conclusión del último Informe Global sobre la Trata de Personas presentado este año ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), es que las dimensiones que ha tomado este crimen en América Central y El Caribe es “espantoso”.

87% de las personas víctimas del tráfico humano detectadas en América Central y El Caribe han sido explotadas sexualmente.

de las personas víctimas del tráfico humano detectadas en América Central y El Caribe han sido explotadas sexualmente. 80% de las personas traficadas pertenecen al género femenino, que han sido obligadas a realizar trabajos sexuales forzados.

de las personas traficadas pertenecen al género femenino, que han sido obligadas a realizar trabajos sexuales forzados. 55% de las víctimas de trata son niñas y 11% niños, lo que hace que sea la región del mundo con más menores víctimas (66% del total) en América del Norte, Centroamérica y El Caribe.

Hispanos las principales víctimas

Cifras de de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, reveladas en 2018, dan cuenta que Nueva York ocupa la cuarta posición en reportes de este crimen en la nación, una lista liderada por California, Texas y Florida, además encabezada por los hispanos como el principal grupo étnico (38%) en ser víctima de la trata, seguido de los asiáticos.

1,638 han sido los casos reportados por tráfico humano en Nueva York en los últimos 5 años.

han sido los casos reportados por tráfico humano en Nueva York en los últimos 5 años. 89% de esos casos han sido vinculados a trabajo sexual forzado.

de esos casos han sido vinculados a trabajo sexual forzado. 19 años es la edad promedio de las personas traficadas.

Ayuda confidencial

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, llame gratuitamente a la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, las 24 horas del día, 7 días a la semana al 1-888-373-7888. Se presta apoyo en más de 200 idiomas.

las 24 horas del día, 7 días a la semana al 1-888-373-7888. Se presta apoyo en más de 200 idiomas. También puede enviar un correo electrónico a [email protected] Para reportar un posible caso de trata de personas, llame a la Línea Nacional al 1-888-373-7888. Toda comunicación con la línea directa es estrictamente confidencial.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.