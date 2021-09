Crisis política en Argentina

El presidente argentino Alberto Fernández continuaba sin resolver el futuro de su gabinete 24 horas después que varios ministros que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pusieron la renuncia a disposición tras la derrota del oficialismo en las elecciones primarias legislativas. El país sudamericano quedó sumergido en una crisis política el miércoles por la decisión de una docena de funcionarios del ala kirchnerista en medio de la puja entre Fernández y la exmandataria (2007-2015) por el rumbo de la gestión tras la debacle electoral que augura una mayor presencia opositora en el Congreso. "Ella (por la vicepresidenta) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar", manifestó Fernández en declaraciones al diario Página 12. "Tiempo al tiempo, el que se apura se equivoca", insistió, sin adelantar si aceptará o no las renuncias de los funcionarios kirchneristas. Algunos de los ministros que mostraron su disposición a dar un paso al costado fueron Eduardo de Pedro, del Interior; Martín Soria, de Justicia, y Juan Cabandié, de Ambiente, entre otros. La jugada fue interpretada como una maniobra de presión de Fernández de Kirchner para que se produzca un cambio en el gabinete y el rumbo económico capaz de revertir la crisis social que influyó en la derrota en las primarias, donde fueron elegidos los candidatos para las legislativas del 14 de noviembre. Al cierre, la vicepresidenta avivó llamas al pedir "cambio de rumbo".