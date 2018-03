Critican orden de desplegar a milicianos

Lee también

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), el opositor Julio Borges, consideró ayer que el despliegue de “fuerzas especiales de acción rápida de la milicia” en las comunidades, anunciado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un “acto de paramilitarismo”.“Infiltrar a la milicia en los barrios para perseguir al pueblo es un acto paramilitar. Una vez más hacemos un llamado a la Fuerza Armada para que no se deje utilizar para fines que están fuera de la Constitución. No forma parte de las atribuciones de la institución militar perseguir a los venezolanos”, dijo Borges en un comunicado.En este sentido, Borges reiteró su llamado a la Fuerza Armada Nacional de Venezuela a respetar la Constitución y a no dejarse “utilizar” por el Gobierno para “perseguir y reprimir” a los venezolanos.Maduro habló este miércoles del despliegue de “fuerzas especiales de acción rápida de la milicia nacional” que, afirmó, se multiplicarán “por todo el territorio”.El presidente Maduro no ofreció más detalles de su nuevo plan para el país.