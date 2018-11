Cruel bienvenida a migrantes en Tijuana: "¡Que no lleguen más!"

Un centenar de vecinos de la zona de Playas de Tijuana se enfrentó la noche del miércoles con un grupo de migrantes centroamericanos que acampaban en el lugar, en la frontera con Estados Unidos, exigiéndoles que abandonaran el sitio y se fueran a albergues.

"¡Qué no lleguen más, que no lleguen más!", gritaron los habitantes de la demarcación, en el noroeste de México, que afirman que la ciudad está saturada de migrantes y no tiene espacio para seguir recibiendo gente de la caravana que salió hace un mes de Honduras.

Desde el fin de semana llegaron a Tijuana unas 800 personas de los 5.000 integrantes de la caravana y se espera la próxima llegada de otros 4.000 a la ciudad, con la intención de pedir asilo a Estados Unidos.

Los vecinos argumentaron, en declaraciones a periodistas, que la presencia de los migrantes en la zona del faro de la playa genera inseguridad y suciedad.

En Tijuana es constante el flujo de personas de distintas nacionalidades que quieren ir hacia Estados Unidos pero que muchas veces terminan asentándose en esta ciudad fronteriza, como ha sido el caso de miles de haitianos de una ola migratoria previa.

El enfrentamiento se dio entre los vecinos de Playas de Tijuana, una zona acomodada, y un centenar de migrantes centroamericanos que decidieron acampar en ese sitio, donde la reja fronteriza entre México y Estados Unidos se adentra en el mar.

Es el primer incidente de este tipo que se registra desde que los primeros migrantes de esta ola migratoria, en su mayoría hondureños, pero también guatemaltecos y salvadoreños, ingresaron a México desde Guatemala por el estado de Chiapas el 19 de octubre.

Los centroamericanos recorrieron desde entonces Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora hasta llegar a Tijuana.

En esa ciudad, que limita con San Diego en California, muchos albergues de migrantes están casi a su máxima capacidad y se habilitó un centro deportivo para acoger a los que van llegando.

"Ya no cabemos en Tijuana", dijo ante periodistas y vecinos Rogelio Nieves, quien anunció que el domingo habrá una marcha para expresar "que somos demasiada gente y que no tenemos la estructura. O bien acepten la ayuda y el apoyo y se vayan a los albergues".

Algunos de los migrantes que estaban en la playa aceptaron ser trasladados a un refugio, pero otros dijeron que querían quedarse ahí, en la zona del faro junto a la reja que separa México de Estados Unidos, para mostrar su presencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Merecemos una oportunidad de ir a otro país, trabajar honradamente", dijo uno de los migrantes en el sitio.

El dirigente de la organización Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, uno de los coordinadores de la caravana, exigió después ante la prensa que los migrantes sean ubicados en un sitio adecuado donde también se permita el ingreso de las organizaciones que los acompañan, algo que, según afirmó, se está impidiendo.

"Si el albergue no permite a las organizaciones no gubernamentales estar con los migrantes, definitivamente la mayoría de los migrantes no van a estar ahí", argumentó.