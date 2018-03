¿Cuál fue la palabra más utilizada por Donald Trump en su primer discurso como presidente?

Lee también

Con una mirada hacia el futuro, hacia los cuatro años que estará frente a la Casa Blanca, la palabra más utilizada por Donald Trump en su primer discurso como presidente de Estados Unidos fue "will", un verbo auxiliar que hace referencia al futuro.Un análisis de las palabras más pronunciadas por el magnate en su discurso -el más breve entre las tomas de posesión recientes- refleja además la fuerte impronta nacionalista del discurso del magnate: "estadounidense", "país", "nación", "grande" y "gente" están entre las más mencionadas. Todo lo que resume en cuatro palabras su slogan de campaña: "Make America Great Again" (Hacer a Estados Unidos grande nuevamente). El término "mundo" también sobresalió.También hay lugar a las contradicciones "Back" (atrás) y "new" (nuevo) fueron palabras reiteradas en el discurso de 16 minutos que tuvo lugar en las escalinatas del Capitolio.Entre los temas abordados, ganó terreno su promesa de recuperación de empleos (él suele repetir que será "el mayor creador de empleos que Dios jamás haya creado") y su cuestionamiento al cierre de fábricas durante el gobierno de Obama: "empleos", "riqueza", "industria", fábricas" hacían referencia a este tópico.El discurso tuvo en total 1400 palabras, mil menos que las utilizadas por Barack Obama en su primera jura y 700 menos que en el segundo.