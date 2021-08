¿Cuáles países van a poner una tercera dosis de vacuna anticovid?

La variante Delta del coronavirus se expande rápidamente alrededor del mundo y es por ello por lo que distintos gobiernos comenzaron a analizar la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna anticovid, como parte de las medidas para frenar los contagios.

Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó en claro que no respalda esta iniciativa, pues no hay suficiente información al respecto, es decir, no se ha comprobado cómo una tercera dosis puede proteger más a las personas del Covid-19.

Por otro lado, la OMS pidió que se priorice el avance equitativo de la vacunación entre países, pues en algunos lugares hay escasez del biológico, lo que genera desigualdad entre los porcentajes de población con su esquema completo.

La directora del Departamento de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien, remarcó:

“Si los países se adelantan y comienzan a aplicar los refuerzos, se agrava el problema que tenemos, que hay un suministro insuficiente para que todos los países hayan vacunado a todos sus grupos de mayor prioridad y luego a los grupos de menor prioridad”.

En pocas palabras, hay países que ya quieren aplicar tercera dosis, cuando otros no han aplicado ni la primera a toda su población vulnerable.

Los países que van a poner la tercera dosis de vacuna anticovid

1. Hungría

Este fue el primer país de la Unión Europea en autorizar oficialmente una tercera dosis de la vacuna contra Covid-19. El gobierno anunció que la inoculación será obligatoria para el personal sanitario, ya que están en contacto permanente con personas enfermas.

La tercera dosis se puede solicitar después de cuatro meses de que se les aplicó la segunda vacuna.

2. Israel

El pasado 11 de julio, esta nación anuncio que ofrecería una tercera dosis de la vacuna Pfizer a los adultos con sistemas inmunes débiles, y analizan la posibilidad de poner este refuerzo a la población en general.

El 29 de julio se lanzó oficialmente la campaña para recibir el refuerzo. El primer ministro Naftali Bennett indicó que hay una disminución de la inmunidad del cuerpo con el paso del tiempo, por lo que cree que es necesaria una tercera dosis.

3. Estados Unidos

Este país trabaja para ofrecer vacunas de refuerzo contra el Covid-19 a los estadounidenses con sistema inmune comprometido.

Anthony Fauci, experto en enfermedades infeccionas en el país, indicó que el aumento de casos en Estados Unidos, como resultado de la propagación de la variante Delta se puede revertir con vacunas adicionales.

4. República Dominicana

En este país, más de la mitad adulta de su población ya se encuentra vacunada, pero desde el 1 de julio, el gobierno aplica una tercera dosis ante la propagación de la variante Delta. El refuerzo comenzó a aplicarse a los trabajadores de salud.

De acuerdo con datos del mes pasado, alrededor de 300,000 personas han recibido una tercera inoculación.

5. Chile

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que su país pondrá en marcha un programa de dosis de refuerzo, aunque aún no se han definido las fechas ni a qué sector de la población se aplicará.

Se prevé que las dosis de refuerzo se pondrán a los adultos mayores, siguiendo el patrón de su esquema de vacunación inicial. El gobierno chileno vacunar a 2 millones de personas de 55 o más años con dosis de refuerzo durante las primeras cuatro semanas de este plan.

6. Uruguay

El pasado 28 de julio, Uruguay aprobó la aplicación de una tercera dosis. El ministerio de Salud explicó que la vacuna que se aplicará será la Pfizer, pero solo se administrará a las personas que recibieron dos dosis de Coronavac, de la farmacéutica china Sinovac, y hayan superado un mínimo de 90 días desde la inyección.

Para recibir la tercera dosis, las personas interesadas tendrán que llevar a cabo un proceso de registro, donde también se tomará en cuenta a las personas inmunodeprimidas moderadas y severas que ya tienen dos dosis de Pfizer, Sinovac o AstraZeneca.

7. Alemania

El 1 de septiembre comenzará la aplicación de una tercera dosis a los mayores de 60 años de edad y personas vulnerables, así como a quienes hayan recibido las vacunas de AstraZeneca y Janssen.

También se busca abarcar a los profesionales sanitarios que trabajan con la población de riesgo. La tercera dosis que se aplicará será de ARN mensajero, es decir, Pfizer o Moderna.

8. Francia

El presidente francés Emmanuel Macron anunció que a partir de septiembre se aplicará una tercera dosis en el país para “las personas más ancianas y frágiles”.

Indicó que seguramente será necesaria una tercera dosis, no para todos de forma inmediata, pero sí para aquellos de edad más avanzada.

9. Reino Unido

Aquí se ofrecerán vacunas de refuerzo contra Covid-19 a 32 millones de británicos, a partir del mes de septiembre. Alrededor de 2,000 farmacias se involucrarán en la nueva fase de inmunización.

10. Bahrein

Este archipiélago de Medio Oriente abrió en mayo, un registro para inocular a grupos vulnerables, entre ellos, personas vulnerables, personas con obesidad o condiciones de riesgo. La vacunación comenzó en junio con dosis del laboratorio Pfizer.

11. Emiratos Árabes Unidos

Aquí, las opciones que se ofrecen como tercera dosis son las vacunas de Pfizer y la Sinopharm; ambas se deben aplicar seis meses después de la segunda inyección.

12. Rusia

A inicios de julio, el Ministerio de Salud ruso comenzó a recomendar que se aplicaran vacunas de refuerzo a quienes hubieran recibido su segunda dosis hace seis meses o más. El motivo, fue el aumento de contagios y el bajo porcentaje de vacunación, pues hasta ahora, solo el 17% cuenta con su esquema de vacunación completa.

13. Turquía

Desde julio, las personas mayores de 50 años y el personal sanitario de Turquía tiene la posibilidad de acceder a una vacuna de refuerzo. Las autoridades sanitarias indicaron que independientemente de las primeras dos dosis que haya recibido cada persona, es posible optar por la vacuna que cada uno quiera como tercera dosis.