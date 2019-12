Cuáles son los mayores riesgos de alquilar tu habitación por Airbnb en Nueva York

Ofrecer una habitación o tu casa en renta a través de la plataforma de Airbnb es una buena manera de tener ingresos extras. Sin embargo, hay algunas cuestiones de riesgo con este servicio que deberías considerar antes de usarlo.

A continuación, te compartimos algunos de los más importantes.

Problemas legales

Los hoteles han sido los principales afectados por la aparición de Airbnb, ya que hora no reciben tantos turistas como antes. Debido a esto, muchas ciudades de los EEUU han puesto regulaciones contra estos servicios, multando y sancionando a la gente que renta su casa por esta plataforma.

Lo mejor es que estudies las regulaciones de la ciudad relacionadas con alquileres a corto plazo (menos de 30 días).

No tienes libertad

Si estás rentando una habitación en una casa en donde tú también vives, entonces estarías renunciando a tu libertad, pues dejarías que personas extrañas entraran a tu casa. Cabe señalar que Airbnb proporciona perfiles de los inquilinos, lo que te da una idea de la clase de persona que estás metiendo a tu casa. Sin embargo, nunca sabes si harás clic con el inquilino.

Por eso, para evitar problemas, lo mejor es examinar a cada persona minuciosamente antes de rentarle un cuarto. Puedes solicitar una entrevista por Skype o incluso enviarles una encuesta para que la llenen.

Competencia feroz

Airbnb tiene más de 3 millones de lugares en renta, por lo que estarías entrando a un mercado híper competido, lo que podría poner en riesgo tu inversión. Para solucionar esto, lo recomendable es diferenciar tu lugar en renta de las otros que se ofrecen en la ciudad.

Puedes ofrecer precios ligeramente más bajos u ofrecer servicios extras para impresionar a los inquilinos, como ropa de cama o accesorios de baño de buena calidad. También puedes dar la bienvenida con una canasta de regalo o dar folletos de los lugares turísticos locales.

Falta de huéspedes

Debes considerar la posibilidad de que no tendrás huéspedes constantemente a lo largo del año. Una baja ocupación puede afectar tu inversión y disminuir tus ingresos. Así que quizás lo mejor es que no cuentes con este dinero para hacer pagos importantes, como el de la hipoteca, ya que es un flujo de efectivo que no sabes si dejarás de tener de un momento a otro.

