Cuba impide entrar a Almagro para recoger premio

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no pudo viajar a Cuba para recoger ayer un premio que iba a entregarle la hija del fallecido disidente Oswaldo Payá, porque las autoridades de la isla le denegaron la entrada.El jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que Cuba rechazó darle visado para su pasaporte diplomático y también le denegó la posibilidad de viajar a la isla con su pasaporte uruguayo, para el que no hubiera requerido visa.“Mi visita a Cuba no era diferente de otras que he hecho a eventos similares en Latinoamérica organizados por la sociedad civil”, manifestó a través de Twitter, donde hizo pública la carta que envió a Rosa María Payá, la hija del disidente muerto en 2012, para informarle de las razones por las que no pudo recoger el galardón Libertad y Democracia que lleva el nombre de su padre.El martes fue el expresidente de México Felipe Calderón quien aseguró que Cuba le había negado la entrada para asistir al acto de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, presidida por Rosa María Payá. Tampoco tuvo permiso Mariana Aylwin, hija del expresidente chileno Patricio Aylwin, quien iba a recibir una mención de honor póstuma para su padre.Según Almagro, un funcionario de la OEA fue convocado el jueves pasado por el cónsul de Cuba en Washington, quien junto a avanzar que la isla no iba a permitir la entrada al secretario general, acusó a este de estar involucrado en “actividades anticubanas” y consideró la solicitud de la visa “una provocación inaceptable”.Almagro aseguró haber pedido a las autoridades cubanas la revisión de su decisión negando que sus actividades fueran anticubanas, pero estas rechazaron modificar su postura.“Esperamos que esta grosería, esta agresión del Gobierno cubano con nuestros invitados encuentre respuesta y reacción en todos los gobiernos pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, en todos los gobiernos de nuestra región”, dijo.