DACA y TPS: Neoyorquinos piden en Washington D.C. que Corte Suprema decida a favor de los programas

NUEVA YORK.- Más de 100 jóvenes indocumentados del área metropolitana de Nueva York se trasladaron hasta Washington, DC donde se unieron a otros cientos que fueron desde varios puntos del país para tomar parte del Día de Acción ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que celebró este martes, como estaba previsto, la audiencia de argumentos orales sobre los casos de DACA, incluido el caso de Make the Road New York, McAleenan v. Vidal.

En el marco de la cruzada “Nuestro hogar está aquí: Marcha por DACA y TPS”, los manifestantes en Washington, recorrieron 230 millas, destacando las historias de personas afectadas por la suspensión de estos alivios migratorios y atrayendo la atención nacional a los más de 700,000 receptores de DACA y 300,000 titulares de TPS cuyas vidas están en juego, por la inminente deportación que encaran.

“DACA cambió mi vida en todos los aspectos. Me dio la oportunidad de salir de las sombras, terminar la universidad y convertirme en propietario de una vivienda. Como madre, defender DACA es mi deber y mi responsabilidad. Mis hijos merecen quedarse con su madre, en el lugar que llamamos hogar”, dijo la mexicana Eliana Fernández, quien presentó su testimonio como demandante en el caso en McAleenan v. Vidal. Fernández, que es un miembro de Make the Road New York, se mostró optimista en que la Corte Suprema se sensibilice y “haya visto hoy nuestra humanidad, nuestro valor y las contribuciones que hemos hecho a este país y que decidan estar del lado correcto de la historia”.

El también mexicano, Antonio Alarcón y otro de los que testificó este martes en el caso McAleenan v. Vidal, defendió el DACA, como su oportunidad de trabajar y vivir sin temor a la deportación.

“Para muchos de nosotros, este es el único hogar que conocemos. Nuestros amigos, familiares y seres queridos viven aquí. Hoy, alzamos nuestras voces en la Corte Suprema, para ratificar que debemos quedarnos porque nuestro hogar está aquí”, insistió Alarcón.

Alentados por varias organizaciones de base comunitaria y defensoras de los derechos civiles como Make the Road New York & New Jersey, NAKASEC, CASA, CHIRLA, FIRM, los jóvenes que viajaron hasta la capital federal acompañados por líderes comunitarios y aliados de todo el país, recordaron que, hace más de dos años, la administración Trump terminó ilegalmente la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Los tribunales inferiores han fallado a favor de los beneficiarios de DACA, y los mandatos a nivel nacional han permitido que continúen las renovaciones de DACA.

Entretanto, los procedimientos judiciales para el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) ya han comenzado y se prevé que la decisión de los tribunales de apelación llegue pronto. Portavoces de las organizaciones confirmaron que esperan una decisión de la Corte Suprema sobre DACA entre enero y junio de 2020.

Al menos unos 300,000 receptores de TPS cuyo estado también está en riesgo, estos casos judiciales determinarán el futuro de más de un millón de inmigrantes indocumentados y sus familias.

“Creemos que este caso es claro: continuar usando a los DREAMers como fichas de negociaciones políticas es una parodia de justicia histórica e imperdonable”, dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James.

La fiscal neoyorquina estuvo entre los manifestantes que se apostaron ante las escalinatas de la Corte Suprema junto a su colega Xavier Becerra, Fiscal General de California, y los otros grupos que han luchado incansablemente para proteger a DACA.

“Juntos, nos oponemos al intento arbitrario y caprichoso de la Administración Trump de poner en peligro la vida de cientos de miles de personas. En nombre de la justicia y la igualdad de derechos ante la ley, confiamos en que nuestro caso y nuestros valores prevalecerán”, añadió James.



