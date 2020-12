Daniel Salas responde oferta de Nayib Bukele sobre 100 camas para pacientes de COVID-19

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, respondió a la oferta del pasado miércoles por parte del presidente Nayib Bukele acerca del ofrecimiento de 100 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para pacientes costarricenses contagiados de COVID-19. Este ofrecimiento lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter asegurando que Costa Rica solo contaba con 8 camas para pacientes de COVID.

Nuestros hermanos de Costa Rica ya solo tienen 8 camas para pacientes en cuidados intensivos. Aquí hay 700 disponibles.



Lo menos que podemos hacer es ofrecerles atender a 100 pacientes costarricenses en nuestras UCIs.



— ���� (@nayibbukele) December 10, 2020

Ante este ofrecimiento, Daniel Salas respondió en una conferencia de prensa que actualmente Costa Rica cuenta con 300 camas las cuales están a disposición para los afectados por el virus y para otras dificultades de salud. Además indicó que la idea de transportar a 100 pacientes en estado de gravedad por el COVID-19 a través de avión es una acción “demasiado arriesgada”.

“La logística de mandar un paciente crítico en avión y más no sólo un paciente, sino 100 es altísima, eso es súper complicado, súper complejo, eso no se hace, no creo que exista un antecedente de haber hecho esa logística. Esta logística representa un reto grandísimo por no decir imposible, pero casi que es muy difícil ese transporte de pacientes críticos de esa forma”, enfatizó el ministro.

Con respecto a las camas, el funcionario dijo que en este momento tienen más de 300 camas. “Entendiendo que al final no es que son camas súper exclusivas para COVID, sino que son camas de cuidados intensivos que se ocupan para otras situaciones como accidentes de tránsito o personas que tienen un infarto agudo”, concluyó.

Siempre con relación al ofrecimiento de parte de Bukele al gobierno de Costa Rica, una investigadora de Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó un mensaje dirigido al presidente salvadoreño en el cual denuncia a un sistema de salud público salvadoreño “saturado”.

“Yo he realizado investigaciones sobre derechos humanos y salud en su país. He conocido personas que han visto morir a sus hijos porque el sistema de atención en salud en El Salvador está saturado y empobrecido. He conocido médicas que han estado al borde de la muerte porque no les han realizado procedimientos quirúrgicos a tiempo. Y se salvaron sólo porque al ser médicas, recibieron ayuda de colegas que movieron cielo y tierra por ellas.

Los profesionales en salud están sobrecargados en el sistema público y por eso no pueden dar la mínima atención necesaria a miles de salvadoreños. ¿Ud ha visto los indicadores epidemiológicos de su país? Lo invito a que analice, por ejm, la razón de mortalidad materna.

El pueblo salvadoreño sufre. Y ud opta por hacer un circo para ocultar esa desgracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

.@nayibbukele

.@nayibbukele

Yohe realizado investigaciones sobre derechos humanos y salud en su país. He conocido personas que han visto morir a sus hijos porque el sistema de atención en salud en El Salvador está saturado y empobrecido. He conocido médicas que han estado al borde