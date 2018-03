De esta forma el mundo de la moda comienza a darle la espalda a Ivanka Trump

Es la primera en abandonarla pero no la única en considerarlo. Este día, el periódico estadounidense The Washington Post publicó la noticia sobre el cierre del contrato entre la marca de productos de belleza y moda de Ivanka Trump y la cadena de tiendas de lujo “Nordstrom”, en Estados Unidos. De igual forma, la propia cadena de tiendas lanzó un comunicado explicando las razones por las que ponen fin a esta relación comercial.



"Cada año eliminamos sobre el 10% de las firmas con las que trabajamos y refrescamos nuestro surtido con, aproximadamente, la misma cantidad. En este caso, basándonos en el rendimiento de la marca, hemos decidido no comprar sus productos para esta temporada", explicó un comunicado en la página web de Nordstrom, donde también explican que la baja en las ventas de los productos de Ivanka Trump es “la más caótica en los últimos años”.



La marca de la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vende ropa femenina, zapatos y bolsos en varias tiendas de lujo en toda Norteamérica. Sin embargo, desde el pasado jueves, Nordstrom sacó del catálogo de ventas dichos productos y hasta hoy anunció de manera oficial que los productos de Ivanka no estarán más en venta.



La decisión de Nordstrom llega en medio de una llamada popular a boicotear a las tiendas que venden los productos de Ivanka Trump, impulsada por Shannon Coulter, quien lanzó la campaña #GrabYourWallet el pasado otoño, ha estado siguiendo de cerca el inventario de la compañía durante los dos últimos meses. La primera semana de diciembre había 71 artículos diferentes de Ivanka Trump; la pasada semana, este número había descendido hasta los 16. El miércoles solo quedaban nueve.



Pero Nordstrom no es la única tienda que parece darle la espalda a Ivanka tras su anuncio de dedicarse de lleno al trabajo en la Casa Blanca. Según el Washigton Post, son casi 12 tiendas más las que sacarán los productos de Ivanka de sus catálogos debido a la baja en sus ventas. Algunas de ellas, según el Post, se deben a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump en referencia a las políticas migratorias en Estados Unidos.



Nordstrom había comentado en noviembre con un mensaje de Twitter que no estaba tratando de posicionarse políticamente al vender la moda de Trump. "Esperamos que ofrecer estos productos no se malinterprete con que estamos tomando una posición política. Porque no lo estamos haciendo", dijo la compañía en ese momento. Sin embargo, esta nueva medida parece relacionarse de manera directa con las políticas del presidente.





@SheWhoVotes We hope that offering a vendor's products isn't misunderstood as us taking a political position; we're not. We recognize (1/2) — Nordstrom (@Nordstrom) 2 de noviembre de 2016