De película: estudiante ruso vive varado en el aeropuerto de Frankfurt por el coronavirus

Mijail Novosyolov fue el único de todo el vuelo especial desde Moscú a quien se le negó la entrada a Alemania. El joven de 23 años quedó atrapado en la zona de tránsito del aeropuerto de Frankfurt durante días, porque actualmente no hay vuelos regulares a Rusia.

El joven ruso quería hacer un semestre de intercambio en Alemania en la Universidad Humboldt de Berlín. El 17 de abril, unos días antes del comienzo del semestre, llegó a Frankfurt con otros 133 rusos, quienes viven permanentemente en Alemania y fueron evacuados de Rusia con el vuelo especial.

Para la policía fronteriza de Alemania, Mijail no pudo "demostrar un interés de entrada urgente y necesario" al país. El 17 de marzo, debido a la pandemia mundial de COVID-19, está en vigor una prohibición de entrada en toda la UE para todos los nacionales de terceros países.

"Última oportunidad"

Mijail estudia sociología en la ciudad siberiana de Tomsk. Esta era su "última oportunidad para un semestre en el extranjero", dijo a DW. Al terminar sus estudios en Rusia,los cuales quería completar dentro de poco, ya no le sería posible. Mijail voló a Alemania hace un mes. Incluso entonces se le negó la entrada a Berlín, debido a que no tenía residencia en Alemania, dijo el estudiante. En ese momento ya tenía "segura" una habitación en el dormitorio de estudiantes. La administración de la universidad solo estaba esperando su firma en el contrato.

Pero entonces Mijail tuvo que regresar a Moscú. Pasó casi un mes en la capital rusa. En un grupo de WhatsApp, organizado por personas que viven en Alemania y están varadas en Rusia, Mijail se enteró de la "feliz oportunidad", dice, de volar de Moscú a Frankfurt en un avión especial. Así que compró un boleto y decidió intentarlo de nuevo.

Antes de eso, sin embargo, preguntó a la embajada alemana, que le había confirmado que su visa nacional era suficiente para entrar, dijo Mikhail. Sin embargo, de acuerdo con la ley alemana, los funcionarios fronterizos finalmente deciden la entrada. La policía federal justificó su negativa al ingreso del estudiante ruso alegando que la estadía de Novosyolov "representa una amenaza grave y actual para un interés básico" y pone en peligro la "salud pública".

Así es como vive en la terminal

Después del impacto de esta noticia, Mijail comenzó a instalarse en el área de tránsito. Un empleado de Lufthansa lo ayudó, luego de escuchar su historia, informa el estudiante. De esta manera se hizo de una cama plegable. Ahora puede dormir en la zona de tránsito y los empleados del aeropuerto le proporcionan comida. "Incluso me preguntaron qué me gusta y si tengo alergias", dijo Mijail. Además, recibió estampillas para ducharse. Pero todavía no ha recuperado su maleta.

Mijail pasa la mayor parte del tiempo solo y camina por los pasillos inusualmente desiertos del aeropuerto de Frankfurt. A veces habla con otros pasajeros que viajan en este período de pandemia, dice. Entre ellos había tres búlgaros, a quienes también se les negó la entrada a Alemania.

Regreso incierto

El joven es apoyado por amigos, pero también por miembros del grupo de WhatsApp para los retornados de Rusia. Muchos le preguntan cómo está, dice Mijail. Este les cuenta cómo debe presentarse ante la policía federal alemana varias veces al día. La policía retuvo el pasaporte del estudiante, y le entregó un documento provisional, un "pase de tránsito".

Mijail ahora tiene que esperar un vuelo de regreso a Moscú. Pero hay muy pocos en este momento. Cuánto tiempo tendrá que permanecer en el aeropuerto, es cosa que ignora. Él dice que las autoridades alemanas están considerando un vuelo a la capital bielorrusa, Minsk. Desde allí debería viajar a Rusia, a lo que Mijail le teme. "No está claro cómo debo mantenerme en cuarentena ahí, ni cómo puedo llegar a Rusia porque las fronteras están cerradas", dice.

Riesgo consciente

Mijail no ha perdido la esperanza de poder permanecer en Alemania. Intenta tramitar una residencia en Berlín a través de Internet. En su opinión, este sería un argumento para que los policías fronterizos le permitan salir del aropuerto y quedarse en Alemania. Además, un abogado está examinando su caso.

Mijail considera que no representa ningún peligro para otras personas. En Moscú, había dado negativo en tests para detectar COVID-19. Está listo para hacerse otra prueba en Alemania. "También puedo mantenerme en cuarentena dos semanas si se me permite ingresar al país", dijo el joven ruso. Admite que su segundo vuelo a Alemania fue un riesgo. Pero lo justifica: "No sabía cuándo habría una oportunidad nuevamente. La visa podría expirar para entonces y no se emitirán nuevas ahora".