De “una oración” por Schwarzenegger a un mensaje directo a Trump

Todo empezó cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que "los índices de audiencia se fueron por los suelos. Ha sido un desastre", refiriéndose al programa “Celebrity Apprentice”, el cual era conducido por él antes de que emprendiera su ruta hacia la presidencia de EUA. El programa ha pasado a ser moderado por Arnold Schwazenegger, exgobernador de California y conocido actor de películas como “Terminator” o “El Vengador del Futuro”.El comentario de Trump surgió luego de que el programa reportara una baja considerable en su nivel de audiencia, a lo que el mandatario agregó: “me gustaría hacer una oración por Arnold. Es preocupante esta situación”, comentario que fue recibido con risas y bromas por parte de los demás mandatarios y asesores presidenciales.Sin embargo, el comentario fue recibido por parte de “El Gobernator” de forma sarcástica, respondiéndolo con un video publicado en su cuenta oficial de Twitter. "Hey Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos trabajos? Tú te haces cargo de la televisión ya que eres tan experto en índices de audiencia y así la gente puede dormir tranquila finalmente", comentó Schwazenegger en las redes sociales.Schwarzenegger fue elegido para reemplazar a Trump en el programa en septiembre de 2015, después de que Trump decidiera aspirar a la Casa Blanca. Trump elogió entonces a Schwarzenegger diciendo en Twitter: "Felicidades a mi amigo @Schwarzenegger que hará la próxima temporada de Celebrity Apprentice. Lo hará muy bien y recaudará muchos dólares para causas benéficas".Esta no es la primera vez que Trump se refiere despectivamente a los índices de audiencia de "Celebrity Apprentice" desde que el programa de Schwarzenegger se estrenó el mes pasado. "Guau, llegaron los índices de audiencia y Arnold Schwarzenegger quedó "abrumado" (o destruido) en comparación con la máquina de ratings, DJT", tuiteó el entonces presidente electo el mes pasado.Schwarzenegger respondió a esos comentarios deseándole a Trump "toda la suerte del mundo" y diciéndole que espera que Trump "trabaje por TODO el pueblo estadounidense con la misma agresividad con la que ha trabajado para conseguir audiencia".Este mismo día, Schwarzenegger expresó no estar de acuerdo con la orden ejecutiva aprobada por el presidente estadounidense, Donald Trump, según manifestó en una entrevista para el programa de entretenimiento "Extra". La orden en cuestión prohíbe la entrada a EUA de musulmanes de siete diferentes naciones: Irak, Siria, Irán, Somalia, Sudán, Libia y Yemen. “Es una locura… Y nos hace ver estúpidos cuando la Casa blanca está pobremente preparada