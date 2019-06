Demócratas buscan evitar el cierre de oficinas USCIS en el extranjero

Los congresistas Adriano Espaillat (NY-13) y Chuy García (IL-04) encabezan un esfuerzo de 60 representantes para evitar que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) cierren sus oficinas internacionales.

El mes pasado, la agencia anunció que clausuraría casi dos docenas de oficinas en 21 países de todo el mundo. Dichos espacios se dedican a ayudar en casos de refugiados y asilo, a los estadounidenses que están adoptando niños en el extranjero y procesan solicitudes para reunir familias. Las oficinas también trabajan para combatir el fraude migratorio.

“Creemos que la propuesta de la Administración de Donald Trump de cerrar estas oficinas va en contra de su objetivo establecido de ayudar a reducir los retrasos actuales. En cambio, tememos que este sea un intento mal concebido para reducir la inmigración legal al reducir el acceso a las agencias que implementan nuestras leyes de inmigración", escribieron los miembros en una carta al Comité de Apropiaciones.

También han solicitado especificaciones de idioma en su informe para acompañar el proyecto de ley que financia el Departamento de Seguridad Nacional que recomienda a USCIS mantener las oficinas de campo internacionales en pleno funcionamiento. Se espera que el Comité de Apropiaciones considere el proyecto de ley a finales de esta primavera.

"La Administración Trump no se detendrá ante nada para que sea más difícil para los inmigrantes venir legalmente a los Estados Unidos", dijo el congresista Espaillat. "Esta es solo una batalla más en su guerra contra los inmigrantes, y no la vamos a respaldar. Las oficinas de USCIS en el extranjero brindan servicios críticos no solo a los posibles inmigrantes, sino también a los ciudadanos de los EEUU, y deben permanecer abiertas".

Los miembros del Congreso también recomendaron una mayor financiación para ayudar a la agencia con su creciente retraso en la atención de casos, que ha llegado a una espera de casi dos años después de la presentación de una petición.

Además de esta solicitud, los congresistas Espaillat y García están elaborando una legislación, que presentarán próximamente, que prohibiría a USCIS cerrar oficinas de campo internacionales sin consultar con el Congreso.



