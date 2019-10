Demócratas divididos sobre investigación contra presidente Trump

La representación demócrata en la Cámara de Representantes se ha mostrado dividida acerca de investigar a Donald Trump sobre la petición hecha al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky para que indagara sobre el exvicepresidente, Joe Biden.

Elissa Slotkin, representante demócrata, ha dicho que no ha apoyado ninguna investigación contra el presidente Trump. "No he apoyado una investigación de juicio político hasta ahora", expresó en un evento en la biblioteca pública de Hartland, en Michigan.

Los asistentes le reprocharon a Slotkin esa actitud y le expresaron que no era cierto.

"A veces hay algunos momentos en la vida que están más allá de la política, y sentí que este momento era ese ", sentenció.

Por su parte, Susan Wild, otra demócrata en la Cámara de Representantes, dijo en un evento en el Colegio Muhlenberg de Allentown, que ella " no vine al Congreso para llevar a cabo una investigación de juicio político; era lo último que quería en el mundo".

Sean Casten es de los que si ha mostrado su apoyo a una investigación contra Trump y estaría dispuesto a dar su voto. "(Trump) traicionó su propio juramento, traicionó al país, puso en riesgo nuestra seguridad nacional para tratar de fabricar suciedad política en un oponente", expresó.

El panorama se vuelve incierto con miras a las próximas elecciones presidenciales del 2020, donde Trump se perfila para reelegirse en el cargo.

Puede leer la nota completa en: For House Democrats, impeachment probe widens the divide they hoped to bridge