Demócratas exigen cambiar política sobre tenencia de armas

Tres días después del tiroteo que dejó 59 muertos y más de 500 heridos en la ciudad de Las Vegas, el Partido Demócrata acusó ayer al Congreso de Estados Unidos de haberle “fallado” al pueblo y exigió cambios en la legislación que regula el acceso a las armas en el país.

“Este Congreso ha fallado a la gente. Cuántos cadáveres son necesarios para despertar al Congreso?”, preguntó el congresista por el estado de Maryland, Elijah Cummings, quien se dirigió a la nación desde una de las entradas del Capitolio, escoltado por el grupo de la minoría demócrata en el Congreso.

Cummings recordó las matanzas en sitios como Las Vegas, así como los asesinatos del presidente John F. Kennedy (1963) y el líder afroamericano Martin Luther King (1968), todos ellos por causa, según dijo, de la política de armas estadounidense. “¿Cuántos más deben morir?”, cuestionó el legislador.

El acto se produjo en reacción a la matanza perpetrada el pasado domingo por Stephen Paddock, quien abrió fuego desde su habitación del hotel Mandalay Bay sobre una multitud que en ese momento asistía a un festival de música country al aire libre, matando a 59 personas e hiriendo a 527.

El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó ayer a las víctimas de la masacre junto a su esposa, Melania Trump. Cuando los periodistas le preguntaron sobre leyes y tenencia de armas, el presidente respondió: “Estaremos hablando de leyes sobre armas a medida que pase el tiempo”.

Por otro lado, indicó que en cuanto avancen las investigaciones darán más información. Como ha hecho en otras ocasiones, se deshizo en elogios para la Policía de Las Vegas.

Interrogan a novia de Paddock

El presunto autor de la masacre tenía una novia de origen filipino, Marilou Danley, de 62 años. Vivían juntos en la residencial exclusiva, Mesquite.

Danley estaba en Filipinas cuando ocurrió la masacre. Fue recibida por agentes del FBI a su llegada a Los Ángeles el martes en la noche, según un funcionario policial que habló con The Associated Press (AP) bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar en público del caso.

Paddock había viajado en 2013 y 2014 a Filipinas, de acuerdo con la fuente de AP, cerca de la fecha de su cumpleaños y permaneció menos de una semana. Pocos días antes del tiroteo, transfirió $100,000 a ese país, cuando Danley ya estaba ahí.

Los investigadores siguen intentando rastrear ese dinero y revisan también al menos una decena de reportes financieros de las últimas semanas, que apuntan a que Paddock apostó más de $10,000 al día, agregó la fuente.

Sobre los motivos de Paddock, Jim Clemente, un criminólogo retirado del FBI, especuló con que fue “algún tipo de suceso importante en su vida: una gran pérdida, una ruptura o tal vez se enteró de que padecía una enfermedad incurable”. En internet, por otro lado, las teorías conspirativas han aflorado.