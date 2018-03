Departamento de Seguridad Nacional contradice orden de Trump en inmigración

Lee también

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) contradijo la posición del presidente Donald Trump en un informe presentado este viernes. Un análisis del DHS concluyó que no hay evidencias suficientes para afirmar que los ciudadanos de los siete países a los que Trump les suspendió la entrada representen una amenaza para el país.El presidente republicano firmó la polémica orden en enero. Con la acción, ciudadanos de siete países de mayoría musulmana quedaron vetados por tiempo limitado.Le podría interesar: R efugiados salvadoreños afectados por la orden de Trump ya pudieron ingresar a EUA Sin embargo, la orden no prosperó. Actualmente está suspendida a nivel nacional por un fallo del juez James Robart. Trump dijo que sustituiría esta acción ejecutiva por otra.Lea también: Juez suspende restricciones migratorias de Donald Trump El DHS concluyó en su análisis que "el país de origen no es un indicador de actividad terrorista potencial", según medios estadounidenses. Algo contrario a lo que ha sostenido el presidente, que argumenta que su decisión fue para proteger al país del terrorismo.La Casa Blanca rechazó el análisis, según el periódico The Wall Street Journal, que agregó que el reporte fue solicitado por el mismo gobierno.Lea también: 44 refugiados afectados por Trump ya ingresaron a EUA Esta semana es la segunda vez que el Departamento difiere de las ideas del presidente. El secretario de Seguridad Nacional afirmó en su visita a México que no habrían deportaciones masivas desde Estados Unidos.Entérese: “No habrá, repito, no habrá deportaciones masivas”: Secretario de Seguridad EUA Además, en su reacción a este informe, la Casa Blanca dijo que "el presidente había pedido un informe de inteligencia. Este no es el informe de inteligencia que el presidente había pedido", consignó The Wall Street Journal.No es la primera vez que Trump desestima posturas que contradicen sus órdenes, aunque sean parte del sistema que él dirige.Sobre el juez Robart, Trump había opinado que es un "supuesto juez" que tomó una decisión "ridícula" al levantar la suspensión de viaje de estos ciudadanos.Hace semanas la fiscal general interina fue relevada de su cargo por haberse negado a defender el decreto de Trump, que también afectaba a los refugiados de todo el mundo.