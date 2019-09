Derrota para Trump: Estos padres inmigrantes deportados podrán volver a EUA

Un juez federal ordenó este miércoles al gobierno de Donald Trump que permita la entrada al país a 11 padres que su administración deportó sin sus hijos. El fallo del juez Dana Sabraw indicó que es ilegal prohibirles acceder al procedimiento para solicitar asilo. Sin embargo, el mismo juez rechazó autorizar a otros siete padres incluidos en la misma petición.

Los agentes federales coaccionaron en algunos casos a estos padres para que retiraran sus solicitudes y aceptaran la deportación, según The Associated Press. En su fallo, Sabraw apunta casos en los que los funcionarios les hacían firmar documentos que no entendía o les daban información errónea acerca de las leyes migratorias y de asilo.

El caso Xol

El guatemalteco David Xol es uno de los que podrán regresar junto a su hijo. En su caso, el pequeño Byron, de 9 años, lleva varios meses con una familia texana tras pasar casi un año en custodia federal. Sin embargo, aún se desconoce la fecha de regreso de Xol y la de otros padres. "Estamos esperando a que todo se normalice", asegura a AP el abogado de la familia Ricardo De Anda. De Anda añade que tiene dudas sobre si el gobierno apelará la orden de Sabraw.

Xol cruzó a Estados Unidos sin autorización a mediados de 2018. Huía de las amenazas de grupos de delnicuentes en el pueblo guatemalteco en el que ha tenido que volver a vivir. David firmó porque los agentes migratorios estadounidenses le dijeron que si lo hacía, lo deportarían junto a su hijo. Pero no fue así y Xol regresó solo a Guatemala. Una vez en su país de origen, De Anda le recomendó volver a solicitar asilo.

David y Byron han estado separados más de 16 meses. En este largo periodo, el niño ha mostrado algunos de los síntomas propios de la separación como enojo y no querer hablar por teléfono con su padre. El inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó este miércoles un informe que indica que los menores separados sienten miedo, estrés postraumático y rechazo.

Separación de familias

La política de tolerancia cero del presidente Donald Trump supuso la deportación sin sus hijos de más de 400 padres. El mismo juez, Dana Sabraw, canceló la medida en junio del año pasado y ordenó la reunificación de las familias. Sin embargo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció la separación de más de 900 menores después de la orden inicial del juez Sabraw.

Tras este orden del juez, no todos los padres optaron por volver a entrar a EUA con autorización. Algunos de ellos prefirieron que fueran sus hijos quienes regresaran a sus países de origen.

