Desafiante carta de Álex Saab a Estados Unidos en cambio de gobierno

"Trump creció odiando el socialismo, a los latinos, a los afroamericanos, a los musulmanes y casi todo lo que tiene vida, excepto a sí mismo". Así arranca una desafiante carta que Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, escribió desde su celda.

En momentos en los que la Corte Suprema de Cabo Verde define la extradición de Saab, luego de que fuera aprobada por el Tribunal de apelaciones, el barranquillero sale en defensa del régimen de Maduro y del socialismo: "Entonces, ¿por qué nos odia? Porque si los pobres progresan, no puede explotarlos tanto. Su actitud no es nada más que básicamente la idea capitalista de explotar a los trabajadores (...)".

Saab, a quien Venezuela lo proclamó embajador plenipotenciario en África, en un intento fallido por darle inmunidad, agrega: "La filosofía de Trump es la del matón callejero: grita lo suficientemente alto sobre la libertad de pensamiento pero los que piensen de forma diferente a mí morirán".

Según Saab, esas son sus tácticas cuando se trata de China y Venezuela: "Ha humillado a latinos, musulmanes y afroamericanos".

Hijos y familiares, en la mira

Y en una clara respuesta a la revelación de EL TIEMPO de que Estados Unidos ampliará la investigación contra familiares y allegados a Saab, este escribió: "Me ha sancionado a mí, a mis hijos y a mis hermanos solamente por, aparentemente “ser los hijos o hermanos de Alex Saab”.

También dice que su vinculación al caso se debe únicamente a que son su sangre y carne y a los intentos por derrocar a la dictadura de Nicolás Maduro que Saab califica de "un gobierno legítimo" al que reemplazarían títeres".

Defensa

En la carta aprovecha para insistir en las condiciones en las que permanece en Cabo Verde

"En el transcurso de los últimos siete meses de detención ilegal en Cabo Verde, he tenido mucho tiempo (pero no mucha luz) para ponerme al día con mi lectura. Paso 22 horas al día sin electricidad y, aparte de 20 minutos por la mañana y otra vez por la tarde de lunes a viernes, que se me permite una consulta con mi abogado local, no se me permite hablar con nadie. Estoy detenido en condiciones que el propio Departamento de Estado de los EE. UU. ha descrito como “...que ponen en riesgo la vida”, dice Saab a quien su defensa ahora llama embajador plenipoteciario.

La carta se conoce en la recta final del proceso de extradición de Saab a quien Estados Unidos considera la ruta para llegar a al oro y dólares que han salido ilegalmente de Venezuela y a los acuerdos del régimen con Irán, Turquía y Rusia, impactando la seguridad de este lado del hemisferio.