Detienen a Muhammad Ali hijo en aeropuerto de Florida

El hijo de Muhammad Ali, quien lleva el mismo nombre que la leyenda del boxeo, fue detenido por agentes de inmigración en un aeropuerto de Florida, donde lo interrogaron sobre sus ancestros y religión en lo que equivale a un caso de prejuicio racial inconstitucional, dijo el sábado un amigo de la familia.Después de concurrir al evento denominado Mes de la Historia de los Negros en Jamaica, Muhammad Ali hijo y su madre, Khalilah Camacho Ali, fueron apartados de otras personas y separados uno del otro el 7 de febrero en un retén de inmigración en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood, afirmó el abogado Chris Mancini, amigo de la familia.Camacho Ali fue dejada en libertad momentos después tras mostrar una fotografía de ella con su exesposo, el otrora campeón de los pesos completos, señaló Mancini. Sin embargo, Ali hijo no llevaba una foto de su afamado padre, galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad.Ali hijo, de 44 años, quien ratificó que profesaba el islamismo, estuvo detenido un par de horas, a pesar de que les dijo a los agentes que era el hijo de Ali y estadounidense por nacimiento, según el abogado. Es la primera vez que a Ali hijo y a su madre les preguntan si son musulmanes al regresar a Estados Unidos, agregó."Por la forma en la que fueron tratados, por lo que les dijeron, no se les ocurre otra explicación racional salvo que fueron incluidos en un programa de acción policial con tintes raciales a cargo de aduanas, diseñado para obtener información de cualquier persona que se diga musulmana", señaló Mancini en entrevista telefónica. "Es evidente que lo que generó la detención de él fue su nombre árabe y su religión".Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), Daniel Hetlage, confirmó el sábado que Ali hijo fue retenido para que lo interrogaran agentes de migración, pero dijo que "no fue porque él es musulmán ni por su nombre que suena a árabe".La agencia indicó en un comunicado que sus agentes procesan a diario más de 1,2 millones de viajeros internacionales "con vigilancia y apegados a la ley". La CBP señaló que no discrimina por religión, raza, etnia ni orientación sexual."Tratamos a todos los viajeros con respeto y sensibilidad", señaló la agencia. "La integridad es nuestra base. Nos guían los principios éticos y morales más altos".Durante su detención, Ali hijo afrontó reiteradas preguntas sobre su ascendencia y su nombre, "como si fuera una pregunta preparada de antemano que formara parte de una etiquetación", señaló Mancini.Ali hijo y su madre viajan con frecuencia al extranjero. La familia vincula el trato que les dieron con los esfuerzos del presidente Donald Trump para restringir la llegada de inmigrantes después de que durante su campaña propuso que se prohibiera a los musulmanes ingresar a Estados Unidos.