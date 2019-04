Dictan prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó este viernes 36 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos vinculado al Caso Odebrecht.

A su vez, el juez Chávez desestimó esta misma medida para la secretaria de PPK Gloria Kisic Wagner y su chofer José Luis Bernaola.

El fiscal José Domingo Pérez reiteró el jueves el pedido de prisión preventiva por 36 meses para el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien se viene recuperando de un procedimiento de cateterismo que se le practicó el último miércoles, y tras evaluar el informe de los médicos legistas que examinaron al ex mandatario, señaló que no se cambiará la solicitud formulada inicialmente por la de una arresto domiciliario.

Sin embargo, el abogado del ex presidente, César Nakazaki, pidió que dicha medida sea declarada infundada o que, para tal caso, se disponga el arresto domiciliario de su cliente, considerando que tiene 80 años.

Según la tesis del Ministerio Público, PPK, Kisic Wagner y Bernaola Ñufflo habrían incurrido en el delito de lavado de activos durante el gobierno de Alejandro Toledo cuando Kuczynski se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros.

El ex jefe del Estado (2016-2018) permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Angloamericana por problema cardíacos, luego que el Poder Judicial confirmara en segunda instancia la orden de detención preliminar en su contra por un plazo de 10 días.