Dieta mediterránea, dash y flexitariana, son catalogadas como las mejores tendencias para bajar de peso este 2020

Con estas noticias no existen pretextos para iniciar el año con el pie derecho y cumplir tus objetivos para lograr un peso saludable y vivir mejor, resulta que la revista US News & World Report acaba de lanzar su selección de las mejores dietas del 2020. La dieta mediterránea continúa en primer lugar y es considerada como la alternativa más eficaz, equilibrada y saludable para no sólo perder peso, para vivir más y mejor. Mientras que las dietas Dash y la flexetariana quedaron empatadas en segundo lugar.

Estas tres dietas ofrecen diferentes beneficios según el estilo de vida de las personas, es por ello que no será complicado encontrar la que más se acople a tus hábitos y costumbres.

La reina de las dietas: Dieta mediterránea

La dieta mediterránea es una de las más populares actualmente y se destaca por basar la alimentación en un alto consumo de frutas, verduras frescas y de temporada, granos integrales, frijoles, pescados, nueces, semillas y aceite de oliva. Los lácteos, huevos y aves en consumo moderado, muy pocas carnes rojas y se propone eliminar el consumo de todo tipo de alimentos procesados, azúcares refinadas y comidas rápidas. Al plan de alimentación mediterránea se le han atribuido espectaculares beneficios para la salud cardiovascular, sin embargo cada vez se comprueban más sus maravillosos efectos para combatir la diabetes, el cáncer y mejorar la salud del cerebro.

El mejor aliado del corazón: Dieta Dash

La dieta Dash se conoce como un plan que promueve enfoques dietéticos para detener la hipertensión, aunque propuesta tiene algunas bases similares a la dieta mediterránea como un destacado consumo en frutas, verduras y proteínas magras, tiene la peculiaridad de ser baja en sodio. Diversos estudios realizados en los últimos dos años han demostrados sus beneficios para disminuir la presión arterial alta y su capacidad de reducir el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. US News la catalogó como una de las mejores tres opciones por su gran equilibrio y lo fácil que es de seguir a largo plazo.

Para los vegetarianos relajados: La dieta flexetariana

Esta dieta se ha vuelto muy popular en el último año, esto se debe a que promueve las bases de una alimentación vegetariana con la peculiaridad de permitir el consumo de productos de origen animal y carnes de vez en cuando. Entre los puntos positivos que se le encuentran es que más allá de ser una "dieta" representa un estilo de vida, que pretende vivir de manera más consiente y promueve evitar vivir contando calorías.

Sin duda son tres extraordinarias opciones para crear hábitos reales que nos conduzcan a un cambio a largo plazo, los inmensos beneficios que aporta cada una para bajar de peso de manera saludable son innegables, todo esto se suma a que resultan una verdadera maravilla por su capacidad de optimizar la salud y prevenir todo tipo de enfermedades.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.