¿Dijo la verdad Trump en su conferencia de prensa?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el jueves una conferencia de prensa memorable, en la que negó tener vínculos con Rusia y atacó a los medios por ser negativos y deshonestos. Una verificación de algunas de sus afirmaciones más polémicas revela lo siguiente:Los sondeos:Al inicio de la rueda de prensa, Trump citó una encuesta que le otorga un 55 por ciento de aprobación, lo que demuestra, a su juicio, que el pueblo estadounidense está convencido del éxito de su gestión al frente del Gobierno. La cifra es correcta. En el sondeo, realizado por el instituto conservador Rasmussen, el 55 por ciento de los encuestados dijo estar contento con la labor de Trump. En otras encuestas, sin embargo, los índices de aprobación no son tan buenos.El instituto demográfico YouGov calculó un índice de aprobación de un 46 por ciento, Gallup un 40 por ciento y Pew Research incluso solo un 39 por ciento.La teoría del caos:Trump ha afirmado que solo ha heredado una situación de caos, tanto a nivel nacional como internacional, de su antecesor, Barack Obama. Según el nuevo inquilino de la Casa Blanca, las empresas estadounidenses han trasladado "un montón" de puestos de trabajo al exterior, la situación en Cercano Oriente es un desastre y la milicia terrorista Estado Islámico (EI) se está expandiendo como un tumor canceroso.Caos es una palabra muy subjetiva, pero el cuadro negro que Trump pinta del mercado laboral difícilmente puede sustentarse en hechos. Actualmente, la tasa de desempleo se sitúa en el 4,9 por ciento, frente al 9,8 por ciento cuando Obama asumió el cargo.Las crisis en Cercano Oriente son conflictos internacionales de larga duración de los que ya se habían ocupado varios presidentes estadounidenses antes que Obama.La zona de influencia del Estado Islámico se está reduciendo. Hace pocas semanas, las fuerzas de seguridad iraquíes, apoyadas desde el aire por la coalición liderada por Estados Unidos, lograron liberar el este de la ciudad de Mosul, que estaba en manos del EI desde 2014.La polémica sobre el uranio:Trump sostiene que Hillary Clinton entregó como secretaria de Estado a Rusia el 20 por ciento de las reservas de uranio a Rusia. La agencia de energía atómica de Rusia, Rosatom, fue adquiriendo entre 2009 y 2013 participaciones en la empresa estadounidense Uranium Obe, que produce uranio. Esta empresa también posee minas, plantas y tierras en el estado de Wyoming, que representan, según el portal "Politfact", alrededor del 20 por ciento de las capacidades de producción de uranio de Estados Unidos. En realidad, se trata de capacidades, no del uranio efectivamente producido.Un comité del Gobierno de Estados Unidos aprobó en 2010 la participación rusa en Uranium One. En este comité está representado, además de otros departamentos, el Departamento de Estado, entonces encabezado por Hillary Clinton. Sin embargo, no fueron Clinton o el Departamento de Estado quienes dieron su aprobación sino un total de nueve dependencias gubernamentales.