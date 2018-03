Dimite ministro Interior francés tras emplear a hijas en Parlamento

Lee también

El ministro del Interior francés, Bruno Le Roux, ofreció hoy su dimisión al presidente François Hollande, horas después de que la fiscalía abriera una investigación preliminar sobre la contratación de sus dos hijas como asistentes en el Parlamento.El presidente aceptó la renuncia y nombró al ex secretario de Estado de Comercio Exterior Matthias Fekl como su sucesor, informó este martes el Palacio del Elíseo en París.Si bien Le Roux aseguró que sus hijas trabajaron para ganar sus salarios y que sus contrataciones estuvieron en línea con las normas del Parlamento, anunció que dejaba el cargo para no obstaculizar el trabajo del Gobierno."La responsabilidad que exige la lucha contra el terrorismo y el crimen o recuperar el control de los flujos migratorios supone que no podemos quedar expuestos", añadió. Le Roux ocupaba el Ministerio del Interior desde diciembre y era una figura clave en la lucha contra el terrorismo islámico."Cualquier persona en una posición de autoridad estatal debe ser irreprochable en relación con las instituciones y las leyes que las gobiernan", había insinuado más temprano el primer ministro Bernard Cazeneuve, aunque sin referirse explícitamente a Le Roux.La emisora de televisión TMC informó que las dos hijas sumaron un total de 24 contratos temporales en el Parlamento que comenzaron cuando una tenía 15 y la otra 16 años. El dato fue confirmado por el Ministerio del Interior. Según el canal, en total habían cobrado entre 2009 y 2016 unos 55.000 euros.Contratar a familiares en el Parlamento no es un delito en Francia, siempre que estos realmente desempeñen algún trabajo. La Asamblea Nacional otorga 9,618 euros mensuales a los diputados para dar trabajo a hasta cinco asistentes.La práctica, sin embargo, es cada vez más controvertida después de que se destapara el caso del candidato de los conservadores a la presidencia François Fillon, que contrató durante años a su mujer como asistente en el Parlamento, así como a dos hijos, y que está siendo investigado para determinar si se trató de un empleo ficticio.Le Roux rechazó cualquier comparación con Fillon. Sin embargo, la emisora TMC aseguró que dos de los 24 contratos temporales se superponían con periodos en los que una de sus hijas tenía una beca a tiempo completo en Bélgica. La oficina de Le Roux alegó que en esa ocasión cumplió sus horas a distancia y en su tiempo libre.De forma similar justificó otro caso en el que una de ellas fue contratada a tiempo completo cuando solo tenía dos semanas de vacaciones en la universidad.Le Roux, al frente de la cartera del Interior desde diciembre, sucedió en el cargo a Cazeneuve, que se convirtió en jefe de Gobierno tras la dimisión de Manuel Valls. Durante la campaña electoral de 2012 ejerció como portavoz de Hollande.Fekl, de 39 años y nacido en Alemania, fue miembro del Parlamento por el Partido Socialista hasta que fue designado para integrar el gabinete en 2014.