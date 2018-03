Diputado pide a EUA retirar acusación por narcotráfico

Lee también

El diputado oficialista y exjefe del servicio de inteligencia venezolano Hugo Carvajal pidió ayer a Estados Unidos que lo retire de la lista de control de activos extranjeros por sospecha de narcotráfico.Carvajal hizo pública una comunicación en la que asegura estar dispuesto a defenderse en los tribunales de Estados Unidos, en caso de que le garanticen inmunidad.Agregó que por las sanciones aplicadas fue incluido en una lista por presuntos vínculos con el narcotráfico, que le ha causado daños a su reputación.Asimismo, pidió a la Fiscalía General que investigue las acusaciones, indicando que no tiene temor al respecto.“Yo tengo la conciencia muy tranquila, no tengo nada que temer, exijo a la Fiscalía que averigüe lo que tenga que averiguar y haga a Colombia la rogatoria”, dijo al referirse a la supuesta mención de su nombre en una de las computadoras incautadas al fallecido jefe guerrillero colombiano de las FARC “Raúl Reyes”.El diputado publicó en la prensa venezolana la declaración, en la que señala que está decidido a trasladarse a Estados Unidos “para prestar declaración, siempre y cuando se levante previamente la orden de detención emitida” en su contra.La Asamblea Nacional aprobó un voto de censura contra el ministro de Energía Eléctrica, decisión que podría inhabilitarlo para suscribir convenios internacionales.El ministro de Energía Eléctrica, mayor general Luis Motta Domínguez, se convirtió ayer en el segundo miembro del equipo de gobierno del presidente Nicolás Maduro que recibe este voto de parte del Congreso. En 2016, la mayoría opositora aprobó una sanción similar para el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres.Las autoridades no han ofrecido comentarios hasta el momento sobre la moción contra Motta Domínguez.El presidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Julio Borges, indicó que la sanción contra el ministro de Energía Eléctrica se aprobó de acuerdo con la constitución.