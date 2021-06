'Donald Trump casi muere por covid-19’: exjefe de gabinete

Poca fue la información que trascendió sobre Donald Trump cuando fue remitido a un hospital en octubre después de haber dado positivo para covid-19.

Todo ocurrió en las últimas semanas de la campaña para las elecciones de noviembre en Estados Unidos, en las que Trump buscaba ser reelegido y se enfrentaba en las urnas a Joe Biden.

El mismo Donald Trump se ufanó de ser "inmune" al virus un día después de que se informara que estaba 'fuera de peligro'. Sin embargo, poco se supo de su recuperación y lo que pasó dentro del hospital.

Este 29 de junio se estrena 'Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History' ('Escenario de pesadilla: dentro de la respuesta de la administración Trump a la pandemia que cambió la historia'), un libro escrito por periodistas del Washington Post que revelan nuevos detalles sobre la lucha de Estados Unidos y la Casa Blanca contra el covid-19 y también dan luces sobre lo que se vivió en octubre, cuando el entonces presidente del país tuvo el virus.

En el mismo Washington Post se publicó un artículo que corresponde a una adaptación del libro y en el que se conoce que Mark Meadows, entonces jefe de staff, "temía que el presidente Trump muriera". Igualmente, dos personas cercanas al círculo del expresidente le contaron a los autores del libro que Trump estaba "gravemente enfermo" y "había temor de que no pudiera salir del hospital Walter Reed".

Incluso se revela un mensaje del propio Trump. "Esto es como un milagro", fue lo que dijo el hoy expresidente a su consejero de campaña Jason Miller después del tratamiento basado en esteroides al que, según el libro, fue sometido.

Vale recordar que durante la pandemia el mandatario y su administración minimizaron la gravedad de la pandemia con acciones como el rechazo al tapabocas y la negativa a distintas recomendaciones de bioseguridad.