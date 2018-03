Donald Trump reitera que construirán muro con México

Lee también

Donald Trump insistió ayer en que empezará rápidamente la construcción de un muro en la frontera con México porque no quiere esperar a negociar su financiación con el Gobierno del país vecino.Durante una rueda de prensa en Nueva York el presidente electo afirmó que México reembolsará a Estados Unidos por la obra.“Podría esperar un año y medio hasta que terminemos nuestras negociaciones con México, las cuales empezarán de forma inmediata tras llegar a la Casa Blanca; pero no quiero esperar”, señaló Trump.“México, de alguna forma, nos reembolsará por el coste del muro. Eso ocurrirá, sea a través de un impuesto o un pago. Es menos probable que sea un pago, pero ocurrirá”, agregó.La propuesta de construir un muro para frenar la inmigración ilegal que llega a Estados Unidos fue uno de los temas centrales de la campaña electoral de Trump, quien también se mostró a favor de deportar a muchos de los inmigrantes no autorizados que viven en el país.Al respecto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró que su país no pagará el muro que Trump pretende construir en la frontera. “Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno en Estados Unidos, como la construcción de un muro que, por supuesto, México no pagará”, dijo.La estridente primera conferencia de prensa de Trump como presidente electo de Estados Unidos no tuvo muchas similitudes con las usuales sesiones, generalmente serias y coreografiadas, del ocupante de la Oficina Oval. Fue un despliegue de 58 minutos de cómo algunas de las viejas reglas del periodismo serán puestas a prueba durante la era Trump.Más de 250 periodistas abarrotaron la Trump Tower para la primera conferencia de prensa en forma que ofrece el empresario desde julio, y que fue presentada como un foro para dialogar sobre cómo se separará de sus negocios. Sin embargo, rápidamente se convirtió en una estruendosa y caótica reunión en la que se tocaron diversos temas, desde la inteligencia, los “hackeos” rusos y algunos de los planes de políticas de Trump una vez que asuma el cargo el 20 de enero.