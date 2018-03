Donald Trump ya borró la versión en español de la web de la Casa Blanca

Lee también

La medida no sorprende. Aunque quizá sí la rapidez. Donald Trump, el flamante presidente de Estados Unidos, asumió hace apenas dos días y ya borró la versión en español del sitio web de la Casa Blanca .Los indicios de su política dura contra los latinos y la inmigración los dio hace tiempo, por ejemplo cuando hace más de un año anunció su candidatura a la presidencia. Estados Unidos es un país "donde hablamos inglés, no español", según dijo en su momento el magnate de la construcción para sentar las bases de su campaña.De hecho, a lo largo de los muchos meses en los que fue derrotando de a uno a sus rivales en las primarias republicanas, el actual mandatario había dejado en claro sus convicciones lingüísticas. Trump criticó al hermano del ex presidente George Bush , el también por entonces candidato Jeb Bush, por utilizar el español en una reunión."Debería ser un ejemplo hablando inglés en EUA", dijo en septiembre de 2015, de acuerdo con una nota publicada por el diario español El Mundo. Para el jefe de Estado, la lengua de Cervantes no tiene por qué estar en su país, pese a la cantidad de latinos que viven en los 50 estados."Lo siento, la página que está buscando no puede ser encontrada". Ese es el mensaje que los internautas reciben desde el viernes pasado, fecha en la que Trump llegó al Salón Oval, cada vez que intentan encontrar la versión web en español de la casa de gobierno.El nuevo presidente estadounidense está convencido de que la única forma que tienen los inmigrantes para adecuarse a la vida del país es aprendiendo ese idioma y utilizándolo todo el tiempo.Sin embargo, no es la única eliminación que sufrió el portal del gobierno en las últimas horas. Ya se había dado a conocer que tópicos como cambio climático, derechos civiles o educación habían desaparecido de la web.