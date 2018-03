Dos muertos por estampida en concierto en Argentina

Lee también

Al menos dos personas fallecieron y varias resultaron heridas en una estampida durante un megaconcierto del cantante argentino Indio Solari en un campo abierto en la ciudad de Olavarría en la provincia de Buenos Aires, confirmaron fuentes oficiales."Son dos los fallecidos y hay una persona internada por sobredosis de otras sustancias", confirmó la fiscal Susana Alonso al canal Todo Noticias a primera hora de la mañana. Alonso también se refirió a varias personas heridas, sin precisar el número, y a que en un principio de confusión se pensó que había mucha más gente fallecida."Da la sensación de que el lugar tenía una capacidad menor" a la cantidad de gente que se encontraba allí, explicó la fiscal, quien añadió que recién se están iniciando las investigaciones.El recinto estaba habilitado para unas 200,000 personas, pero los medios argentinos hablan de que habría más de 300,000.Solari detuvo en un momento el concierto en la tercera canción al darse cuenta de que había una aglomeración de gente y problemas con algunas personas caídas en el suelo en las primeras filas.La municipalidad de Olavarria puso a disposición un número de teléfono para que los familiares puedan saber si sus seres queridos están en el hospital y en las redes sociales circulaban listas -de entre quince y veinte personas- con los nombres de los que permanecen ingresados según los últimos partes médicos. Esta información no ha sido confirmada oficialmente.A principio de la mañana se registraban incidentes violentos debido a que muchos de los asistentes no podían regresar a sus ciudades al no haber suficiente servicios de buses.Indio Solari, un destacado cantante argentino que sólo da conciertos de manera ocasional es seguido por miles de fans a lo largo del país. Considerado un representante de la contracultura en el rock argentino, cada uno de sus conciertos se convierte en masivo.Era la primera vez que la pequeña ciudad de Olavarría registraba un evento de esta magnitud. El concierto tuvo lugar en un recinto a campo abierto llamado La Colmena.