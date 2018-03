ELN libera a excongresista previo a diálogos

Lee también

El grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó ayer al excongresista Odín Sánchez, con lo que desencalló las negociaciones de paz con el Gobierno de Colombia, retrasadas desde hace casi un año por la falta de acuerdo sobre los secuestros.Sánchez estaba en manos de la segunda guerrilla del país desde hace varios meses y fue entregado ayer a una comisión humanitaria en el departamento de Chocó, informó a The Associated Press la gobernación de ese departamento del noroeste de Colombia.“Siempre he estado libre espiritualmente”, dijo a medios locales Odín Sánchez tras su liberación, con una gorra negra, y “en buenas condiciones” antes de subir a un helicóptero que lo llevaría a reencontrarse con su familia.“Por fin se va a acabar esta pesadilla del secuestro de mi hermano”, afirmó a la AP Patrocinio Sánchez, mientras lo esperaba en el aeropuerto de Quibdó, capital de Chocó, adonde llegó dos horas después. Patrocinio estuvo inicialmente secuestrado por el ELN y fue canjeado por su hermano en abril debido a problemas de salud.Con casi un año de retraso, el inicio de los diálogos está previsto para el 7 de febrero en Quito, Ecuador, pero estaba sujeto a la liberación del excongresista.Sin embargo, un frente del ELN se atribuyó esta semana la captura del soldado Fredy Moreno.Paralelamente a la puesta en libertad de Sánchez, el Gobierno indultó a los guerrilleros Nixon Cobos y Leivis Valero, presos del ELN “que sufren graves afecciones de salud”, según un comunicado difundido por los rebeldes.“Ya está libre y eso despeja el camino para iniciar las negociaciones para tener una paz completa”, declaró el presidente Juan Manuel Santos desde la cumbre mundial de premios Nobel de la Paz. El mandatario recibió ese galardón en diciembre por su empeño en poner fin a medio siglo de enfrentamiento armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), primera guerrilla del país hoy en un proceso de dejación de armas.