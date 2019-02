EN VIVO | Venezuela Aid Live: Carlos Vives, Gusi y Santiago Cruz se toman la tarima

El concierto Venezuela Aid Live, que se realiza este viernes en el puente Tienditas, en la ciudad colombiana de Cúcuta, en frontera con Venezuela, contará con numerosos artistas internacionales y espera recibir al menos a 250.000 personas, según indicó la organización.

Sigue la transmisión en vivo:

Con la 'Bicicleta', Carlos Vives inicia su presentación en el Venezuela Aid Live.

Después de cantar 'Robarte un beso', Carlos Vives invita a la tarima a Santiago Cruz y Gusi. También dijo que el cantante venezolano Giordano envió un saludo. Después, junto a Gusi y Cruz, comenzó a interpretar su clásico 'La tierra del olvido'.

Con 'Cómo me duele' comienza la presentación en solitario del colombovenezolano Gusi.

La intervención de Fonseca estuvo cargada de emotividad. Interpretó "Simples corazones" y "Te mando flores", las cuales fueron coreadas por los asistentes.

"Que la paz se derrame sobre Venezuela", dijo Juan Luis Guerra tras interpretar temas como "Ojalá que llueva café".

"Es un privilegio hacer parte de un día tan histórico. No están solos, estamos con ustedes", dice Luis Fonsi después de cantar 'Despacito'. Los asistentes corearon 'Yo no me doy por vencido', que tocó las fibras de los asistentas.

Carlos Baute cantó "Yo me quedo en Venezuela", una canción que, según dice, tiene más de 20 años y representa lo que "todos los venezolanos quieren, quedarse en su país".

El español Miguel Bosé interpretó algunas canciones y aprovechó la ocasión para criticar al régimen de Nicolás Maduro. "Venezuela es de los venezolanos...Maduro, lárgate ya".

Jorge Villamizar, cantante de Bacilos, interpretó "Tabaco y Chanel". También tocó la canción "Caraluna", la cual dijo le hace recordar a Caracas.

Maluma empezó su participación cantando "Marinero". "Esto es para todos los que han tenido que mudarse a otros países. Venezuela, Maluma está con ustedes", dijo el colombiano. Posteriormente entonó más canciones como "Corazón" y "Felices los cuatro".

Silvestre Dangond cantó varios de sus éxitos, entre ellos, el tema "Cásate conmigo". "Lo único que no se puede perder es la fe y la esperanza, y se comienza las veces que sea necesario", dijo. También hizo un dúo con Maluma.

El argentino Diego Torres, acompañado de un guitarrista, hizo un repaso de sus éxitos en el concierto de Cúcuta. "En la vida no necesitamos mucho, con un poquito nos alcanza. Pongamos de moda enamorarnos", dijo al termina de cantar 'Sueños'.

El Gobierno Colombiano restringirá desde este sábado el paso de personas por los cuatro puentes internacionales que conectan al país con Venezuela para facilitar el ingreso de la ayuda. Foto: AP

Con vestido, chaleco y botas blancas, Paulina Rubio se subió al escenario del Venezuela Aid Live. "Por una Venezuela libre", dijo Paulina antes de empezar su segunda canción: 'Lo haré por ti', que cantó después de 'Ni una sola palabra'.

Venezuela Aid Live: concierto en Cúcuta, Colombia, para recaudar fondos para ayuda humanitaria recibe a una gran multitud de asistentes. Foto: AP

Previamente cantaron otros artistas como Reik y Chino. El encargado de iniciar este megaconcierto fue José Luis Rodríguez "El Puma".

Estarán además los colombianos Camilo Echeverry, Orlando "el Cholo" Valderrama, Fonseca, Gusi, Jorge Villamizar, Maluma, Santiago Cruz y Silvestre Dangond.

En total serán 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Suecia y Venezuela quienes participarán del concierto que busca recaudar hasta 100 millones de dólares en 60 días.

Asimismo se presentarán los venezolanos Carlos Baute, Chyno Miranda, Danny Ocean, Jorge Glem, Lele Pons, Nacho, Reynaldo Armas, Reymar Perdomo y el dúo Mau y Ricky.

En el puente de Tienditas, uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela y en donde hay almacenadas unas 600 toneladas de asistencia humanitaria que serán llevadas a ese país el sábado, fue instalado en aproximadamente 58 horas un escenario de 16 metros de ancho, 12 metros de fondo y 3,5 metros en su parte más alta.

Así lo aseguró a Efe Jorge Moreno, de la compañía JMoreno Asociados, una de las empresas que trabaja en el montaje del escenario, quien agregó que este tipo de tarimas se instalan, normalmente, en cuatro o cinco días.



"No todos los días se monta un escenario en un puente que es una frontera internacional, pero pues las condiciones hasta el momento han estado normales. Sí se siente lo que todos sentimos, esa tensión de saber qué va a pasar con el concierto", afirmó Moreno.



En esta iniciativa, convocada por el multimillonario Richard Branson, participarán artistas como los colombianos Juanes y Carlos Vives; el venezolano Ricardo Montaner, el dominicano Juan Luis Guerra y los españoles Miguel Bosé y Alejandro Sanz, quienes estuvieron también hace 11 años en el evento "Paz sin fronteras".

Ese concierto, realizado el 16 de marzo del 2008, tuvo lugar en la frontera colombo-venezolana, en el paso entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, para reivindicar la hermandad de ambos países y para luchar por la paz de la nación cafetera.

En el "Venezuela Aid Live" también estarán el dj sueco Alesso; los estadounidenses Jencarlos Canela y Rudy Mancuso; el argentino Diego Torres; los mexicanos Maná, Paulina Rubio y Reik, y el puertorriqueño Luis Fonsi.

Para la venezolana Judey Márquez, una mujer que llegó desde el estado Táchira para disfrutar del concierto y ayudar a ingresar la ayuda humanitaria a su país, es importante que los artistas acompañen a sus compatriotas a llevar la asistencia.

"Agradecimiento total a todos los artistas que se sumaron a esta iniciativa y que los que puedan se queden para el día más importante, que es el 23, para acompañar a pasar esa ayuda humanitaria", dijo a Efe.

La expectativa que ha generado el concierto es alta y por ello este jueves Cúcuta tiene el 100% de su ocupación hotelera, repartida en 14 alojamientos rurales, 34 apartahoteles, cinco centros vacacionales, 18 hostales, 249 hoteles, dos refugios y 60 viviendas turísticas, según cifras de la Alcaldía.

Por ello, el viernes fue declarado día cívico y la Alcaldía decretó ley seca desde las 06:00 hora local (11:00 GMT) de este sábado hasta las 18:00 (23:00 GMT) del mismo día.

Además, el Gobierno Colombiano restringirá desde este sábado el paso de personas por los cuatro puentes internacionales que conectan al país con Venezuela para facilitar el ingreso de la ayuda.

Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, celebró la iniciativa, que considera "debe generar gran admiración del mundo".

"Quiero felicitar a la sociedad civil, a ese grupo de ciudadanos y artistas que mañana realizarán un concierto en territorio colombiano para movilizar recursos y que pueda llegar ayuda humanitaria a Venezuela", dijo Duque tras recibir las cartas credenciales de Humberto Calderón Berti, el embajador en Colombia designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Entre tanto, el canciller Carlos Holmes Trujillo recordó que el "Venezuela Aid Live" es organizado por empresarios privados y un grupo de artistas, y "lo que ha hecho el Gobierno nacional es dar apoyo logístico".

Al tiempo que los preparativos continúan, los diputados venezolanos que están en Colombia confirmaron que la ayuda humanitaria para Venezuela entrará a ese país a partir del próximo sábado por diferentes pasos fronterizos con Cúcuta.

La operación se iniciará a las 9:00 hora local (14:00 GMT) y contará con un responsable de la logística del lado venezolano y del lado colombiano.

El diputado José Manuel Olivares, del partido Primero Justicia, manifestó que quienes participarán en el proceso no son "el Gobierno anterior", por lo que "ni vamos a pasar por trochas, ni vamos a pasar de madrugada, ni somos contrabandistas. Eso es parte del pasado de la historia de Venezuela".

Es por eso que la operación estará apoyada por miembros de la Iglesia católica y evangélica, una misión de paz y observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y parlamentarios de toda América Latina.

Fuente: EFE