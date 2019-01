EUA: Alertan retiro de algunas frutas por posible contaminación de Listeria

Si compraste nectarinas, duraznos y ciruelas en la última semana en Walmart, Aldi y Costco, entre otras tiendas, debes prestar atención a la alerta de retiro de productos emitida para 18 estados del país.

La empresa Jac. Vandenberg, Inc., anunció el retiro del mercado de 1.727 cartones de duraznos frescos, 1.207 cartones de nectarinas frescas y 365 cartones de ciruelas frescas porque podrían estar contaminadas de Listeria monocytogenes, “un organismo que puede causar infecciones graves y, a veces, fatales en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados”, así lo informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) en la alerta emitida el pasado 24 de enero.

La Listeria monocytogenes puede ocasionar malestares a corto plazo en personas sanas, como fiebre alta, dolor de cabeza severo, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Además, “la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas” especificó el FDA.

Los duraznos frescos, las nectarinas frescas y las ciruelas frescas se distribuyeron en Alabama, California, Georgia, Illinois, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia Occidental y Virginia a través de pequeños establecimientos minoristas y las siguientes tiendas minoristas selectas:

Walmart: Nectarinas y Duraznos distribuidos en Kentucky, Maryland, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia, West Virginia

ALDI: Nectarinas, Ciruelas y Duraznos frescos distribuidos en Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee y Virginia.

Costco: (Nectarinas) distribuidas en California.

Fairway Market: (Nectarinas, Duraznos frescos) distribuidas en New York.

Hannaford: Duraznos distribuidos en Maine

Market Basket: Nectarinas y Duraznos distribuidos en Massachusetts.

Según el comunicado de la FDA hasta el momento no se han presentado personas afectadas por esta posible contaminación.



