EUA: Cámara de Representantes vota ley sobre coronavirus de 3 billones

La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene programado debatir y votar un proyecto de ley demócrata de 3 billones de dólares con el objetivo de mitigar el fuerte costo humano y económico de la pandemia de coronavirus que ha causado casi 85.000 muertes en el país y ha cerrado gran parte de la economía.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y sus colegas demócratas elaboraron la legislación de largo alcance que los republicanos del Senado han prometido que estará "muerta al llegar" a su cámara.

La medida de la Cámara incluye 500.000 millones de dólares en ayuda a los gobiernos estatales, otra ronda de pagos directos a individuos y familias para ayudar a estimular la economía en crisis y el pago de riesgos para los trabajadores de la salud y otros en la primera línea de la pandemia de coronavirus.

Si se aprueba, duplicaría la cantidad de gasto que el Congreso ha autorizado desde marzo para combatir el coronavirus.

Pero a diferencia de los cuatro proyectos de ley anteriores de respuesta al coronavirus aprobados por el Congreso en los últimos meses, este parece estar listo para aterrizar en la Cámara con poco o ningún apoyo de los republicanos.

Republicanos cuestionan plan demócrata

"Esta semana, la presidenta [de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi] publicó un catálogo estacional de 1.800 páginas de rarezas de izquierda y lo calificó como un proyecto de ley de alivio de coronavirus", se quejó el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, en un discurso el jueves.

McConnell y otros líderes republicanos en el Congreso han dicho que se necesita más tiempo para evaluar la efectividad de los 3 billones de dólares en ayuda ya promulgada en la ley. McConnell agregó que cualquier nueva legislación debe estar dirigida a proteger a las empresas de demandas de responsabilidad civil a medida que se vuelven a abrir durante la pandemia, a instancias del presidente Donald Trump.

Pelosi respondió a McConnell diciendo: "Él quiere que 'hagamos una pausa'. Bueno, las familias saben que el hambre no hace una pausa. No tener un trabajo no hace una pausa. No poder pagar el alquiler no hace una pausa”.