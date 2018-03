EUA aboga por unas elecciones transparentes

Lee también

La embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, recomendó ayer al Gobierno de Nicaragua y a la OEA escuchar “a todas las voces” del país de cara a las próximas elecciones municipales para tener un “sistema transparente y justo”.En declaraciones al diario local La Prensa, Dogu se refirió a los acuerdos firmados el mes pasado entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Organización de Estados Americanos, para observar los comicios del 5 de noviembre próximo.La oposición cuestionó los acuerdos señalando que no se tomó en cuenta a todas las fuerzas políticas y sociales del país.“Es muy importante para la OEA y el Gobierno de Nicaragua trabajar en conjunto, escuchando todas las voces de Nicaragua para construir un sistema de democracia que sea abierto, transparente y justo para todos los nicaragüenses”, dijo la diplomática.“Si hay un proceso aquí en Nicaragua que no es aceptado por todos los sectores de la sociedad nicaragüense, ese proceso no va a ser exitoso”, insistió.Ortega, de 71 años, fue presidente por primera vez de 1985 a 1990, durante la Revolución sandinista. Tras 17 años en la oposición, volvió al poder en 2007 y fue reelegido en 2011 y 2016.