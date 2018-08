EUA admite que Corea del Norte no tomó medidas para su desarme nuclear

El asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, afirmó este martes que Corea del Norte no tomó aún las medidas necesarias para su desarme nuclear y rechazó así la idea de que se levanten pronto las sanciones contra Pyongyang.



"Estados Unidos ha cumplido con la declaración de Singapur. Sólo que Corea del Norte no ha tomado las medidas que creemos son necesarias para su desnuclearización", dijo Bolton a Fox News.



El asesor se refería así al comunicado conjunto que se dio a conocer tras la cumbre que mantuvieron el presidente estadounidense, Donald Trump, con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en la ciudad asiática el 12 de junio.



"La idea de que relajaremos las sanciones sólo por el visto bueno de Corea del Norte no es algo que esté siendo considerado", señaló Bolton, en respuesta a los pedidos de Pyongyang. "No cederemos hasta que no veamos avances hacia la desnuclearización", añadió.



"Si realmente quieren la paz en la península como dicen, no necesitan negociaciones con nosotros para hacerlo, pueden hacerlo por su cuenta", manifestó.



Bolton indicó que Estados Unidos está preparado para mantener más reuniones de alto nivel con Corea del Norte, pero que se necesitan más avances sobre el tema nuclear.



Además, dijo que Corea del Norte debería regresar todos los restos de los soldados estadounidenses y sus aliados caídos en la Guerra de Corea (1950-1953), no sólo los que entregó recientemente.



La entrega de estos restos fue acordada en la cumbre de Singapur. Entre 1996 y 2005, equipos forenses recuperaron los restos de más de 220 soldados del país asiático, pero ese año la acción fue suspendida por Estados Unidos por la falta de garantías de seguridad.



Se calcula que unos 33.000 soldados estadounidenses murieron durante la Guerra de Corea, y 8.000 de ellos están considerados como desaparecidos.