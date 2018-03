EUA analiza respuesta a Corea del Norte

Lee también

Estados Unidos anunció ayer que está revaluando su política hacia Corea del Norte tras las últimas provocaciones de Pyongyang y aseguró que va a considerar “todas las opciones” para responder. “Desde estos últimos lanzamientos (de misiles) estamos revaluando el enfoque de Estados Unidos. Puedo decir que no descartamos nada y estamos considerando toda opción sobre la mesa”, dijo a los periodistas la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.Haley, sin embargo, dio a entender que lo que no se plantea Washington es la vía del diálogo, dado que considera que el líder norcoreano, Kim Jong-un, no es una persona racional y está mostrando una “arrogancia increíblemente irresponsable”.“Aprecio a mis colegas que quieren hablar de diálogo y negociaciones, pero no estamos tratando con una persona racional”, apuntó la embajadora.Haley se expresó así después de que China propuso ayer a EUA y Corea del Norte un pacto para frenar el reciente aumento de las tensiones, que pasaría por una suspensión de los ensayos armamentísticos de Pyongyang a cambio de que Washington y Seúl cesen sus maniobras militares, y que buscaría una vuelta a la mesa de negociaciones.Preguntada específicamente sobre esa idea de diálogo, la embajadora estadounidense insistió en que su país no descarta “nada”.Haley compareció ante los periodistas junto a sus homólogos de Japón y Corea del Sur tras una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada por esos tres países en respuesta al último ensayo con misiles norcoreano.El representante surcoreano, Cho Tae-yul, rechazó frontalmente cualquier posible negociación y aseguró que todas las opciones posibles por esa vía “se han agotado”. “La única forma de cambiar el comportamiento norcoreano es continuar aumentando la presión y sanciones a Corea del Norte. No es momento de hablar de diálogo”, aseguró.