EUA liberará a cuatro presos de Guantánamo

Lee también

Estados Unidos pondrá en libertad a cuatro prisioneros de Guantánamo para ser entregados a Arabia Saudí, según informó hoy el canal de televisión Fox News remitiéndose a dos funcionarios a los que no identificó.La identidad de los cuatro reos se desconoce. Estados Unidos había anunciado anteriormente que iba a liberar a más presos del controvertido centro de internamiento instalado en el sudeste de la isla de Cuba. De momento, el Pentágono no se ha pronunciado al respecto.Se espera que se produzcan más puestas en libertad antes del cambio de poderes en la Casa Blanca, el 20 de enero.De confirmarse la excarcelación, el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, estaría desbaratando los planes de su sucesor, Donald Trump, ya que el político republicano había asegurado que nadie iba a ser liberado de ese centro de internamiento.Durante la campaña electoral, Trump incluso prometió mantener Guantánamo e internar allí a otros presos.Este centro de presos se instaló tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, durante el gobierno del presidente republicano George W. Bush, para retener sin proceso judicial a presuntos terroristas islamistas. Al menos 779 hombres han sido encerrados allí desde que Guantánamo entró en funcionamiento.Según los datos más recientes que se conocen, todavía hay 59 internos en el centro, de los que 23 tienen la orden de puesta en libertad.Un gremio de veteranos de diferentes secretarías del Gobierno decidió que estas personas no constituyen una amenaza significativa para la seguridad de Estados Unidos y pueden ser devueltos a su país o a otro país.