EUA no se presentó a la audiencia de la CIDH sobre las medidas de Trump

El Gobierno de EUA no envió hoy a ningún representante a una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar las medidas sobre inmigración, seguridad nacional y medioambiente proclamadas por el presidente, Donald Trump."No vamos a contar con la presencia del Estado, lo que lamentamos", dijo al inicio de la audiencia el comisionado Francisco José Eguiguren Praeli.El Gobierno de Estados Unidos tampoco acudió hoy a una audiencia convocada para tratar el caso de Isamu Carlos Shibayama, un japonés obligado a dejar Perú y partir hacia EUA, y no asistirá a la próxima audiencia sobre su país dedicada a abarcar las políticas que impiden el acceso al asilo a inmigrantes y refugiados.Esta es la primera vez en "mucho tiempo" que Estados Unidos se ausenta de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según dijo el secretario ejecutivo del organismo, el brasileño Paulo Abro, a un reducido grupo de medios, entre los que estaba Efe.La audiencia de las órdenes ejecutivas, una de las más esperadas del periodo de sesiones, había sido convocada de oficio por la CIDH porque está preocupada por su "amplio margen" de aplicación y quiere resolver dudas sobre la nueva política de deportaciones, de seguridad en la frontera, de visados y asilo.Otros países, como Nicaragua, Venezuela o Colombia, en alguna ocasión se han ausentado de las audiencias bianuales de la CIDH, institución que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).Especialmente llamativa en los últimos años ha sido la ausencia del Gobierno de Ecuador, uno de los más críticos con la actuación de la CIDH y que ha defendido, en varias ocasiones, el traslado de su sede desde EUA a un país que sí haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (cosa que no ha hecho Estados Unidos), uno de los instrumentos jurídicos de la Comisión.Sin embargo, en abril de 2016, Ecuador acudió a algunas de las audiencias, aunque no envió representantes estatales ni en marzo de 2015, ni en las citas de marzo y octubre de 2014 ni tampoco en el periodo de sesiones de octubre de 2013.En este periodo de sesiones, no se han convocado audiencias sobre Ecuador.Por el momento, en este periodo de sesiones, se han ausentado los estados de Estados Unidos, Nicaragua y está previsto que Cuba tampoco acuda, como es habitual, a una audiencia que se celebrará esta tarde sobre los afrodescendientes en la isla.Cuba es el único país del continente que no participa en la OEA, a pesar de que en 2009 se levantó la suspensión de 1962, emitida tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro.