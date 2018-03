EUA sanciona a Tareck el Aissami

Lee también

Estados Unidos sancionó ayer al vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami, por narcotráfico en el más reciente capítulo de la tensa relación entre Washington y Caracas.El Departamento del Tesoro acusó a El Aissami de procurar el envío de cargamentos de droga desde Venezuela, incluyendo el control de aviones que partían de ese país, así como el control de rutas. También dijo que el vicepresidente poseía múltiples cargamentos de más de 1,000, algunos de los cuales tenían como destino México y Estados Unidos.La acusación precisa que El Aissami recibió pago del capo narcotraficante venezolano Walid Makled García y coordinó cargamentos para el cartel mexicano Los Zetas y los capos Daniel Barrera Barrera (colombiano) y Hermágoras González Polanco (venezolano).La sanción anula su visa, le confisca propiedades en Estados Unidos y le prohíbe llevar a cabo transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.También fue designado narcotraficante el venezolano Samark José López Bello, a quien el Tesoro identifica como prestanombres del vicepresidente.El Departamento del Tesoro publicó en su página web que también aplicará sanciones a 13 empresas controladas por López Bello y otros allegados, que supuestamente conforman una red internacional desplegada por las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.Funcionarios gubernamentales estadounidenses dijeron que tardaron años en acumular las evidencias necesarias para imponer las sanciones.Los funcionarios, quienes solicitaron anonimato por no estar autorizados a conversar con periodistas, insistieron en que la medida contra El Aissami no busca transmitir un mensaje político, económico ni diplomático, y que se limita a combatir el narcotráfico internacional. Sin embargo, la designación complicará la relación bilateral.Los dos países no intercambian embajadores desde 2010. AP solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato, y ningún funcionario gubernamental había reaccionado en Caracas.