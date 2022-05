EUA tiene aún visas de no inmigrantes para salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y haitianos

El Gobierno de Estados Unidos informó este martes que sigue aceptando solicitudes de visas de trabajadores no inmigrantes (H-2B) para las 11.500 adicionales que asignó a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.



Esas visas, que corresponden al año fiscal 2022, serán otorgadas "independientemente de si son trabajadores que regresan" al país, precisó hoy en un comunicado el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés).



La agencia federal indicó que los ciudadanos de esos cuatro países tienen plazo hasta el 15 de septiembre para presentar las peticiones, o hasta que se llegue al tope de visas. Lo que ocurra primero.



Los beneficiados incluyen a trabajadores H-2B que actualmente estén en Estados Unidos y deseen extender su estadía y, si corresponde, cambiar los términos de su empleo o cambiar de empleador.



También a procesadores, técnicos y/o supervisores de huevas de pescado, y trabajadores que presten servicios en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y/o Guam desde el 28 de noviembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2029.



Bajo la regla final temporal del tope suplementario recientemente anunciada por el gobierno, que aumenta el tope en hasta 35.000 visas H-2B adicionales hasta el final del año fiscal 2022, USCIS ha recibido suficientes peticiones para alcanzar el tope para las 23.500 visas adicionales disponible solo para los trabajadores que regresan.



De esta forma, USCIS alentó a los peticionarios de estos cuatro países cuyos trabajadores no fueron seleccionados para la asignación de las 23.500 visas de trabajadores que regresan al país a presentar una nueva solicitud.



Indicó que debido a que no se recibieron peticiones debidamente presentadas en la fecha de publicación de la regla final temporal, comenzaron a aceptar de nuevo peticiones.

