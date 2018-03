EUA volverá a permitir portación de armas a enfermos mentales

Lee también

El Senado de Estados Unidos aprobó este día una suspensión a la regulación que impedía que personas con problemas mentales pudieran comprar y portar armas de fuego, dando paso a que dichos individuos puedan volver a ejercer su derecho de acceso a cualquier tipo de armamento en todo Estados Unidos, según informó la cadena noticiosa CNN.La medida había sido prohibida y bloqueada durante la gestión presidencial de Barack Obama, luego de que, en 2012, se produjera una matanza en el Colegio Newton, en Connecticut, donde veinte niños y seis profesores fueron asesinados a tiros por un adolescente con problemas de esquizofrenia y brotes psicóticos. Las investigaciones determinaron que el perpetuador de la masacre poseía gran variedad de armas en su habitación.La medida fue aprobado con el respaldo de 57 senadores, la mayoría de ellos republicanos, mientras que los 43 votos en contra fueron en totalidad demócratas. El bloqueo del Senado se produce después de que la Cámara de Representantes, también de mayoría republicana, hiciese lo mismo hace unas semanas, y solo necesita la firma del nuevo presidente, Donald Trump, quien ya ha adelantado que lo ratificará.El bloqueo de esta prohibición permitirá, desde el momento en que Trump estampe su firma, que personas con problemas esquizofrénicos, trastornos de bipolaridad, brotes psicóticos, períodos de demencia y otras enfermedades mentales, posean armas y puedan comprarlas con la misma libertad que las personas que no padecen dichos males.La decisión de este jueves fue aplaudida por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el principal grupo de presión a favor de las armas personales.«El voto de hoy en el Senado supone el siguiente paso en la marcha atrás de la ofensiva extralimitación del Gobierno que caracterizó la era de Obama», declaró Chris W. Cox, director ejecutivo de la NRA, en un comunicado.Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy, que representa al estado de Connecticut, donde se produjo la matanza de Newtown, se mostró indignado al señalar que la normativa bloqueada solo afectaba a un grupo pequeño de personas. “¿Si no puede manejar sus propios asuntos financieros, cómo podemos esperar que pueda ser el propietario responsable de un arma de fuego legal y peligrosa?”, sostuvo en su intervención antes de votar en contra de la propuesta.Las organizaciones a favor del control al acceso de armas también expresaron su rechazo. “No se equivoquen, este voto realmente trataba de aumentar el conjunto de posibles clientes de la industria de armas, a costa de aquellos en peligro de hacerse daño a sí mismos o a otros”, dijo Dan Gross, presidente de la Brady Campaign para prevenir la violencia de armas.