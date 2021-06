EUA y Guatemala firman acuerdo previo a llegada de vicepresidenta Harris

CIUDAD DE GUATEMALA - Previo a la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala donde se prevé sostendrá encuentros con representantes de diferentes sectores de los países del Triángulo Norte, el presidente del país anfitrión, Alejandro Giammattei, en entrevista con Celia Mendoza de la Voz de América dejo entrever como han sido las interacciones y su percepción de la vicepresidenta al hablar temas prioritarios para la agenda bilateral, entre ellos el migratorio.

En su primer viaje a la región, la vicepresidenta, está enfocada en el tema migratorio, la corrupción y desarrollo económico.

La visita se da en un momento de tensión especialmente entre los gobiernos de Honduras y de El Salvador, que han sido señalados por serios casos de corrupción y narcotráfico.

Celia Mendoza/Voz de América (VOA): En víspera de la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, presidente cuéntenos ¿Cuál es su expectativa en torno a los diálogos que se han venido desarrollando? Sabemos que el tema de migración es importante y dio inicio a estas conversaciones. Pero ¿Qué otros temas son los que usted cree que son fundamentales?

Alejandro Giammattei (AG): Bueno, creo que básicamente vamos a tener tres temas en común. El primero es efectivamente luchar contra las causas estructurales de la migración, algo que por fin encuentra eco y receptividad. El otro es el tema del crimen organizado y todo lo que es el crimen transnacional, el tráfico de drogas y el tercero, el lavado de dinero. Porque no podemos combatir al crimen si no tenemos acceso a fuentes de información que nos permitan seguir el dinero y debilitar las estructuras criminales […].

VOA: Presidente, mencionando la corrupción, este es uno de los principales temas de la Administración Biden, no solamente para Guatemala, […] ¿Existe alguna preocupación o le han manifestado alguna inquietud acerca de mantener la Fiscalía Especial contra la Impunidad?

AG: Pues mira, es que ese no es tema mío, ese es un tema del fiscal, no de la fiscal. Aquí en Guatemala, la Fiscalía es un ente autónomo. Nosotros les damos dinero para su funcionamiento, para que expanda sus operaciones y los apoyamos muchísimo. Pero yo no voy a la Fiscalía a decirle a la fiscal mire, quite este fiscal, pongo aquél. Es más el día que lo hiciera, estaría cometiendo un delito… No hay presiones de parte del Ejecutivo para acabar con ninguna fiscalía. Yo creo que los resultados de la Fiscalía contra la Impunidad hablan por sí solos.

VOA: Juan González, quien es asesor de la Casa Blanca anunció que se habían firmado algunos acuerdos hablando acerca de cooperación en términos de seguridad, de corrupción de desarrollo económico ¿Algo que nos pueda adelantar?

AG: Hoy se firmó un convenio que, es el de la fuerza de Interdicción Antinarcóticos y Contra el Terrorismo que se llama FIAT, entre el Ministerio de Gobernación y el embajador de los Estados Unidos para poner a funcionar los cinco helicópteros que desde el 2013 han funcionado muy poco [..]. El único acuerdo que se ha firmado es ese acuerdo […]. No hemos recibido propuestas de más acuerdos.

VOA: Presidente, no es la primera vez que se reúne con Kamala Harris, pero sí es la primera vez que lo hace cara a cara y eso le cambia el tono de la conversación.

AG: No, no cambia, cuando dos personas se hablan con franqueza, sea por teléfono o por señales de humo o sea en persona, la franqueza es la franqueza y es una mujer muy franca. Ideológicamente podemos no estar iguales, digamos, pero sin embargo son más importantes las soluciones a las ideologías. Nosotros hemos estado diciendo que ya los qué los tenemos identificados, donde ha habido diferencias siempre es en los cómo. Entonces lo que nosotros planteamos ahora es un trabajo en conjunto, donde podamos superar los problemas y eso ha sido una voluntad de un gobierno que está dispuesto a luchar contra todo tipo de corrupción.

Porque todo el mundo piensa y dice: los políticos son los corruptos. Aquí nosotros tenemos oenegés comprometidos con la corrupción…

VOA: Se ha hablado acerca de crear estos puntos y centros para migrantes aquí en Guatemala ¿Cómo funcionaría desde su punto de vista?

AG: Los centros de retornados para los que vienen vía terrestre, ya sea que vengan vía terrestre desde Estados Unidos o porque vienen de México, ellos estarían ubicados en la frontera cercana con México y sería un trabajo en conjunto. Tendría una sección especial para niños, una sección especial para niñas […].

Con la idea de que el retornado entre, a todos les haríamos su prueba COVID, se pasa en un promedio 72 horas dentro del centro o pasaría 72 horas antes de hacerle una segunda prueba. Porque aquel que salga positivo en la primera prueba, pues lógicamente lo ponemos en tratamiento y en aislamiento. Y los que estén bien, nosotros los ayudamos a regresar a sus casas.

También hemos hablado, por ejemplo, la necesidad de que exista una sección consular especialmente dedicada al tema de la reunificación familiar, para que los niños y los adolescentes no se arriesguen para ir a buscar a sus parientes, puedan hacerlo aquí en la embajada, llenando todos los papeles y si tienen derecho, pues agarrar un avión e irse regularmente.

VOA: Hablando de ese tema en particular, sabemos que hay una propuesta de por lo menos 6 000 visas de trabajo temporal para Centroamérica. Dentro de sus peticiones, ¿tiene algún listado?

AG: Lo que sí estamos viendo son las visas H2 - A. El año pasado, alrededor de tres mil tres mil y fracción de guatemaltecos se fueron de forma regular a Estados Unidos con visa de trabajo temporales, pero a Canadá fueron 12.000 y Canadá quiere ampliar a 30.000. Las 6.000 creo que nos las vamos a comer solo nosotros en Guatemala.

De hecho, estamos viendo cómo, en forma directa el empresario contacta a la institución pública encargada aquí para evitar los intermediarios, porque esos intermediarios cobran comisiones a la empresa, pero también le cobran al trabajador regularmente.

Entonces estamos haciéndolo de una manera distinta.

VOA: Presidente, tres puntos que usted espera tocar directamente peticiones a la vicepresidenta ¿Y qué están pidiendo ellos concretamente?

AG: La agenda está abierta. No hay una agenda para atacar temas, creo que este es un primer acercamiento que va a sentar las bases de una relación por nuestra parte, todo el deseo del mundo, querer trabajar junto Estados Unidos y colaborar en los distintos temas.

Pero pensando que lo que se vaya a hacer, tiene que ir al final destinado a aquellos lugares que primordialmente están siendo expulsores de gente y poder lograr por ejemplo el desarrollo rural en Guatemala que, es algo que es una agenda que está pendiente de toda la vida, pero nos hacen falta recursos, solo lo vamos a exponer. No crea que vamos a estar ahí con un pliego de peticiones. No es nuestro estilo.

VOA: ¿Ellos si han puesto un pliego de peticiones?

AG: No, no hemos hablado sobre los temas. Tenemos que desarrollar acuerdos. Tenemos que desarrollar acciones. Pero estamos a duras penas en el diálogo inicial. Para nosotros un gratísimo honor que la señora vicepresidenta ha escogido. Guatemala de primer lugar. Y la verdad que nos de satisfacción el saber que se nos ha tomado en cuenta y que nosotros podemos ayudar muchísimo.

Porque si logramos establecer la institucionalidad del Estado, que esa es mi lucha por instituciones más fuertes, vamos a poder tener entonces menos problemas que si se siguen debilitando las estructuras que lo único que va a hacer es que Guatemala se convierta en un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Yo creo que se quiere es que tengamos estructuras estatales muy fuertes y sólidas para que podamos ser una garantía, un país cercano, una garantía de que nuestro territorio no va a ser utilizado para algo en contra Estados Unidos.

VOA: ¿Cómo ve la situación en Honduras y en El Salvador?

AG: Yo le agradezco que no me haya dicho Triángulo Norte. Gracias, porque eso se ha vuelto casi un insulto […]. El Salvador tiene sus problemas, Honduras tiene sus problemas y Guatemala tiene sus problemas. Mi deber es resolver los problemas de Guatemala […].

Estados Unidos sabrá cómo va a ser su relación con el señor Bukele. Aquí las relaciones son bilaterales. Yo considero que así lo debemos de mantener en una relación bilateral, donde podamos llegar a acuerdos, consensos, programas, que aterricen y que logren ir quitando las banderas.

Especialmente que el mensaje de las autoridades de Estados Unidos sea coherente, sea asertivo, porque al principio era “bienvenidos”.

Cuando se vio que la horda no alcanza, entonces de repente que la reunificación familiar. Y aquí en nuestros países, lo primero que hacen los coyotes es oír los mensajes “ya abrieron” y ver la reunificación familiar […] Y ahí van los niños y adolescentes corriendo riesgos impresionantes, engañados por los coyotes. Que lo que buscan es dinero.

Entonces, estamos pidiendo a Estados Unidos, que sus mensajes sean claros.

Y la segundo hemos perdido que, por qué no elabora una ley en el Senado de Estados Unidos, donde se declare al ‘Coyote’ como un delito federal […] el coyotaje.

Estoy seguro de que con 50 coyotes que metamos a la cárcel en Guatemala, un tanto igual en México. Usted va a ver, si la van a pensar, sobre todo si las condenas son de 50 o 80 años, porque traficar con la necesidad humana, traficar con el ser humano, es gente sin alma, dejarlos tirados en el desierto o tirarlos desde una barda; eso es inhumano y esta gente debe de ser perseguida transnacionalmente.

Porque es una estructura que genera miles de millones de dólares al año […].

Yo sí creo que, nos tenemos que encaminar en ese sentido. Esa ley contra el Coyotaje en Estados Unidos nos ayudaría muchísimo.