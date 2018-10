Ecuador: Largas filas en primer día de atención de buque hospital

The #USNavy photos of the day: #USNSComfort arrives in #Ecuador for #EnduringPromise, a Sailor climbs the mast of #OldIronsides, #USSBoxer conducts night flight operations, and #USSMountWhitney transits the #NorthSea.

ℹ️ Info and ⬇️ download: https://t.co/7FI1PLnGRC pic.twitter.com/LIWObcldR2