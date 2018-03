Efecto Presidente: Así evolucionó el Twitter de Donald Trump durante su investidura

Lee también

La investidura presidencial de Donald Trump no solo trajo la atención de todo el mundo por el grado de relación e incidencia que la política de Estados Unidos tiene a nivel mundial. También, las redes sociales se vieron sacudidas por el “efecto Trump”, donde Twitter fue el punto más evidente dentro del suceso de este día.Su cuenta personal en esa red social Twitter (@realDonaldTrump), la más usada por Trump para expresar sus ideas y opiniones personales, acumuló un total de 3.6 millones de seguidores en tan solo 15 minutos, produciéndose la mayor afluencia de “followers”, durante su discurso de aceptación, en el cual reiteró su deseo por convertirse en un presidente para los estadunidenses y no para el mundo.Finalmente, la Casa Blanca aseguró a medios internacionales, como CNN, que la cuenta @POTUS ya no pertenece más a Barack Obama, sino que ahora ha pasado al control y administración del equipo de Donald Trump, a la espera si la pedirá para él mismo o dejará que su equipo de prensa se encargue de esa cuenta.De igual forma, Melania Trump hizo su debut en Twitter con la cuenta @FLOTUS, aunque sin registrar algún tweet inaugural hasta este momento. Por ahora, se espera ver la forma en cómo Trump manejará su Twitter, ahora que ha asumido el cargo presidencial, luego de que, durante su campaña electoral y tras conocerse como ganador de la presidencia, siempre ha escrito comentarios más bien incendiarios y controversiales.