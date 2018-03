Egipto enarbola la imagen de Messi para atraer pacientes que sufren hepatitis

Lee también

Egipto reforzó este martes su campaña como destino de turismo sanitario con precios accesibles para el tratamiento de la hepatitis C, y enarboló la imagen de la estrella del fútbol Lionel Messi como embajador de la causa.El futbolista argentino acudió invitado a un lujoso hotel a los pies de las Pirámides de Guiza, en el oeste de El Cairo, en el que firmó un acuerdo como embajador para impulsar que los enfermos de Hepatitis C aterricen en Egipto para tratarse y así evitar las listas de espera."Los medicamentos para la Hepatitis salvan vidas, acabemos con las listas de espera", escribió en su perfil de Facebook la estrella del balón.Según informaron a Efe organizadores del acto, Messi acudió esta tarde a visitar las Pirámides de Guiza donde realizó unas declaraciones a la única cadena de televisión que tuvo acceso a él durante esta visita."Es la primera vez que entro dentro de las pirámides", adujo al periodista, y señaló que se encontraba viendo algo "histórico y que estudió en la escuela".Bajo el lema de "un mundo libre de Hepatitis C", numerosas personas asistieron a la ceremonia promocional en la que muchos niños cruzaron el pasillo, incluso algunos ataviados con la equipación del club azulgrana.Esta campaña que protagoniza Messi llamada "Tour N Cure" está impulsada por la empresa Prime Pharma, cuyo laboratorio Pharco fabrica el medicamento Sofobuvir en Egipto y también es responsable por organizar los viajes de pacientes extranjeros al país.Para acudir al exclusivo acto, del que los medios estaban excluidos, había que pagar unos 7,500 dólares, destinados a la empresa que lleva el tratamiento, según informaron a Efe varias personas que asistieron al evento.Hasta en dos ocasiones Messi ha pospuesto su visita a la tierra de los faraones: la primera por el atentado perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) el pasado 11 de diciembre en una iglesia copta de la capital egipcia y, la segunda, por la derrota del FC Barcelona por 4-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en su visita al París Saint-Germain la semana pasada.Ante esta campaña, en la que Egipto se promociona como un oasis de precios baratos para la cura de la hepatitis C, la Organización Médica Colegial (OMC) de España no muestra pegas a este tipo de viajes, puesto que el tratamiento tiene una tasa de cura muy elevada.No obstante, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, en declaraciones a Efe, advirtió a los pacientes que redoblen las precauciones porque "siempre puede aparecer algún desaprensivo" que pretenda aprovecharse de la buena fe.Rodríguez consideró, sin embargo, que es "un disparate" unir un viaje de tratamiento con el placer y lamentó que en España se aplique un precio "desorbitado, abusivo, sin justificación alguna" por el tratamiento.Para el organismo colegiado, el precio aceptable por el tratamiento completo, teniendo en cuenta los costes de investigación y de producción, sería de entre 250 ó 300 euros.Actualmente en España el tratamiento cuesta por lo menos 25,000 euros, según Rodríguez, aunque no hay cifras claras.El precio varía según cada país y puede llegar a los 84,000 dólares en EUA, lo que Rodríguez tachó como un "mercadeo impropio de los tiempos que corren".Las compañías de viajes ofrecen en Egipto paquetes que incluyen el tratamiento, el viaje y el alojamiento y hasta paseos turísticos por entre 5,000 y 6,000 euros.La agencia española Sanantur, que organiza viajes médicos a Egipto desde 2015, ha recortado sus precios por debajo de ese listón con paquetes de dos días, en los que el paciente se somete a las pruebas médicas en España y sólo va a Egipto a comprar las medicinas, según dijo a Efe Alfredo Puente, asesor de Sanantur.La empresa guarda sigilo sobre cuántos pacientes ha tratado.El Ministerio de Salud egipcio anunció el pasado junio que, desde septiembre de 2014, había dado tratamiento ya a los 850,000 pacientes que estaban en la lista de espera.Egipto es el país con la mayor incidencia de hepatitis C en el mundo, una de cada diez personas de entre 15 y 59 años está infectada de manera crónica por esta enfermedad, según datos de la Organización Mundial de Salud.El tratamiento de la hepatitis C es mucho más barato en Egipto que en otros países en virtud de un acuerdo firmado en 2014 con la farmacéutica estadounidense Gilead para vender sus nuevos medicamentos con un 99 % de descuento en el país.